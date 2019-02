Vedie Rebensburgová, Rebensburgová zvyšuje náskok. Ale senzačne víťazí Vlhová

Slovenka je majsterkou sveta.

14. feb 2019

AARE. Stála v cieli a sledovala jazdu svojej poslednej súperky. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už vedela, že medailu získa.

Nebolo jasné iba to, či bude strieborná alebo zlatá.

V obrovskom slalome na majstrovstvách sveta v Aare nepredviedla Vlhová ani jednu ideálnu jazdu. V oboch kolách šla na hrane a nevyhla sa chybám.

Po prvom kole bola druhá so stratou 19 stotín sekundy na Nemku Viktoriu Rebensburgovú.

V druhej jazde sa Slovenka v jednom momente zachytila pravou rukou o jednu z bránok, ale udržala sa na lyžiach a v cieli mala napokon najrýchlejší čas.

Predstihla aj svoju veľkú rivalku Američanku Mikaelu Shiffrinovú.

Na štarte už čakala iba jedna vážna súperka – víťazka prvého kola Rebensburgová. Nemka na všetkých medzičasoch viedla, dokonca svoj náskok zvyšovala. Na poslednom medzičase mala k dobru 40 stotín.

Šance Vlhovej na zlatú medailu sa zdali beznádejné.

V záverečnom úseku však Nemka spomalila a Vlhová ju napokon senzačne zdolala o štrnásť stotín sekundy.

Liptáčka jasala a dvíhala nad hlavu svoje lyže. Je majsterkou sveta.

Najkrajší pocit v živote

„Neskutočné preteky,“ s dojatím komentoval jej otec Igor Vlha.

Pred touto sezónou nepatrila Vlhová v obrovskom slalome ani zďaleka medzi najlepšie lyžiarky. Jej najlepším výsledkom v pretekoch Svetového pohára v tejto disciplíne bolo siedme miesto. Zväčša sa pohybovala okolo desiatej priečky.

A teraz je v obrovskom slalome majsterkou sveta.

„Livio (Magoni, Vlhovej tréner – pozn. red.) je mág. Peťa tvrdo pracovala, rovnako ako celý tím,“ vravel Vlha senior.

Jeho dcéra vyhrala v tejto sezóne už dva obrovské slalomy vo Svetovom pohári a zaradila sa do najužšej špičky aj v tejto disciplíne. Na šampionáte v Aare to potvrdila.

„Neviem, čo má povedať. Je to najkrajší pocit, aký som v živote zažil,“ hovoril Vlhovej brat a člen jej tímu Boris.

A zároveň plakal.

„Ľudia si nevedia predstaviť, čo všetko za týmto výsledkom je,“ dodal a so slzami v očiach odišiel. Viac povedať nedokázal.

Vo Švédsku získala Vlhová už druhú medailu. Minulý piatok brala striebro v kombinácii, keď jej titul unikol len o tri stotiny sekundy.

Po prvej jazde bola nahnevaná

Vlhová pritom po prvom kole obrovského slalomu vôbec nebola spokojná. Keď prišla do cieľa, pozrela sa na svetelnú tabuľu a nespokojne rozhodila rukami. Potom ihneď zmizla z cieľového priestoru.

„Bola som nahnevaná, lebo som urobila dve veľké chyby,“ reagovala Vlhová po prvom kole.

“ Druhé kolo bude veľký boj. Posnažím sa podať svoj optimálny výkon a uvidíme ako to dopadne. „ Petra Vlhová pred druhým kolom

Pri dvoch momentoch jej fanúšikovia tŕpli. Vlhovej hrozilo aj vypadnutie, obe náročné situácie však napokon zvládla.

Možno jej pomohlo aj to, že trať prvého kola postavil jej tréner Livio Magoni. Bránky naukladal tak, že s tým mali čo robiť aj najväčšie favoritky a takisto sa nevyhli chybám.

„Bolo to ťažšie, ale takto mi to vyhovuje. Livio to postavil tak, ako to mám rada. Išla som naplno. Keď človek riskuje, prídu aj chyby,“ načrtla 23-ročná lyžiarka.

V sobotu ju ešte čaká slalom

Dve hodiny pred pretekmi sa v dejisku šampionátu rozpršalo. Fúkal aj silný vietor. Aj preto štart obrovského slalomu znížili.

„Trať nebola najhoršia. Som šťastná, že už nepršalo. Na štarte však riadne fúka a musela som byť v čo najnižšej pozícii, aby ma vietor nebrzdil,“ naznačila Vlhová.

„Druhé kolo bude veľký boj. Posnažím sa podať svoj optimálny výkon a uvidíme ako to dopadne,“ hovorila Vlhová s náznakom úsmevu.

V cieli ju povzbudzovali obaja rodičia. Jej striebornú jazdu v kombinácie sledovali iba v televízii. Tú zlatú z obrovského slalomu si pozreli naživo.

Pre Vlhovú to nebol posledný štart v Aare – v sobotu ju ešte čaká klasický slalom, v ktorom bude spolu so Shiffrinovou opäť patriť k najväčším favoritkám na zlato.