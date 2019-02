Vlhová: Slovenský hrdina je Sagan, možno sa k nemu približujem

Petra Vlhová je majsterkou sveta.

14. feb 2019 o 21:15 Juraj Berzedi, Aare

Rozhovor s majsterkou sveta: Keď nemecká lyžiarka Viktoria Rebensburgová prišla do cieľa a na tabuli bolo červené číslo, znamenalo to jediné: Slovenka PETRA VLHOVÁ je majsterkou sveta v obrovskom slalome. Po pretekoch absolvovala 23-ročná liptovská rodáčka najviac rozhovorov v živote. K slovenským novinárom sa dostala až hodinu po svojej jazde. Už bola trochu unavená a aj zlatý medailový pocit z nej postupne akoby vyprchal. „Ešte si úplne neuvedomujem, čo som dokázala,“ priznala Vlhová.

Aké je byť majsterkou sveta?

„Je to neskutočne krásne. Veľmi sa teším, pretože sme to dokázali aj s celým tímom. Sme všetci veľmi šťastní. Ešte si úplne neuvedomujem, čo som dokázala. Tento deň však bude patriť medzi najlepšie dni v mojom živote.“

Čo ste prežívali, keď Rebensburgová mala na poslednom medzičase výrazný náskok? Zmierili ste sa už so striebornou medailou?

„Keď som videla, že mala náskok 40 stotín sekundy, hovorila som si, že aj druhé miesto v obrovskom slalome je skvelé. Zrazu však mala v cieli stratu. Začala som si uvedomovať, že som to dokázala a som majsterka sveta. Musím to vstrebať, ale teším sa.“

Pred majstrovstvami sveta ste často zdôrazňovali, že sú to rovnaké preteky ako vo Svetovom pohári. Po pretekoch však váš brat Boris plakal a nedokázal rozprávať.

„Teraz to už môžem povedať. Je to iné. Sú to majstrovstvá sveta. Vraveli sme to, lebo sme sa snažili koncentrovať ako na každé iné preteky. Nechceli sme riešiť, že je to svetový šampionát. Teraz v cieli viem, že som majsterka sveta a to sa nestáva každý deň. Som najlepšia na svete, je to úžasné.“

V posledných pretekoch ste mali najlepšiu formu práve v obrovskom slalome. Verili ste si z troch disciplín na majstrovstvách sveta práve v ňom?

„Nerozmýšľam takto. Ale v obrovskom slalome sa cítim dobre aj na tréningu. Bola len otázka, či to dokážem preniesť do pretekov, či nájdem správny deň. Dnes som to dokázala.

V prvom kole som urobila obrovské chyby a stále som bola na druhom mieste. Bola som rýchla. V druhom kole som riskovala a nenechávala nič na náhodu. Povedala som, že buď teraz alebo nikdy. Išla som s chybami, ale som majsterka sveta.“

V Maribore po piatom mieste v slalome vás v cieli utešovala Mikaela Shiffrinová. Čo ste si povedali teraz, keď ste ju zdolali a ona skončila až tretia?