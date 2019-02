Magoniho risk sa vyplatil. Hoci Vlhová chybovala

V Taliansku možno urobili chybu.

14. feb 2019, Aare

Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú vedie už tretiu sezónu. Taliansky trénerLIVIO MAGONI ju dotiahol medzi najlepšie lyžiarky v slalome aj v obrovskom slalome.

Na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare sa liptovská rodáčka pod jeho vedením stala majsterkou sveta v obrovskom slalome.

O víťazstve

„Už som neveril, pretože som počul vo vysielačke, že Viktoria Rebensburgová vedie na poslednom medzičase o 40 stotín sekundy. Potom som počul 'wau'. Nevedel som, čo sa deje. Povedali mi, že Petra je majsterka sveta, bolo to prekvapujúce. Je to je bláznivá medaila.“

O prvom kole, ktoré postavil

Vlhová po prvom kole priznala, že trať jej sadla na mieru, hoci v nej urobila zopár chýb.

„Vyhovovalo to Petre, lebo aj keď urobila veľkú chybu, naďalej z toho ťažila. Skrátenie trate pre vietor nehralo dôležitú úlohu. Odobrali sme desať bránok. O tejto trati sme začali premýšľať po Maribore. Bol to mierny risk, lebo bola dlhšia trať, ale dopadlo to výborne,“ vravel taliansky tréner.

Prečo išli trénovať do Nórska?

Po zisku striebornej medaily v alpskej kombinácii sa celý Vlhovej tím pobalil a odišiel trénovať do nórskeho Trysilu.