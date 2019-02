New Orleans zdolalo na domácej palubovke Oklahomu City

Padlo vyše 250 bodov.

15. feb 2019 o 8:54 SITA

Atlanta Hawks - New York Knicks.(Zdroj: SITA)

NEW ORLEANS 15. februára (SITA) - Basketbalisti tímu New Orleans Pelicans sa potrebovali rehabilitovať za domáci debakel od Orlanda v predchádzajúcom stretnutí a odnieslo si to tretie najlepšie družstvo Západnej konferencie NBA Oklahoma City Thunder prehrou 122:131.

Celý druhý polčas pritom domáci odohrali bez Anthonyho Davisa, ktorý sa pri pokuse o blok zranil a odišiel na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Tá ukázala mierne pomliaždenie svalu, doba jeho liečenia je zatiaľ nejasná.

Davis stihol nastrieľať 14 bodov. Oklahomčanom nepomohol ani ďalší štatisticky plodný výkon Russella Westbrooka, ktorý vďaka 44 bodom, 14 doskokom a 11 asistenciám zaznamenal jedenásty triple-double v sérii. "Žiadame od hráčov profesionalitu, ale prešli si ťažkým obdobím.

Napriek tomu vybehli na zápas a dokázali zdolať kvalitný tím. Som šťastný za nich. Vykonali skvelú prácu," povedal tréner Pelicans Alvin Gentry, ktorý sa zároveň vyhol otázke, ako ovplyvnila duel v závere absencia Anthonyho Davisa, nedávneho žiadateľa o prestup.

Orlando Magic zvíťazilo v piatom stretnutí v sérii a po Toronte ťahá aktuálne druhú najdlhšiu šnúru triumfov. V priamom súboji družstiev na hranici postupu do play-off vo Východnej konferencii si poradilo suverénne s Charlotte 127:89. NBA teraz bude mať týždennú súťažnú prestávku, ktorú vyplní Zápas hviezd.



Sumáre NBA - štvrtok:

Orlando Magic - Charlotte Hornets 127:89 (33:18, 38:18, 27:31, 29:22)

Najviac bodov: Ross 21, Vučevič 17 (11 doskokov), Isaac 16 - Monk 15, Lamb 14, Zeller 13

Atlanta Hawks - New York Knicks 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24)

Najviac bodov: Dedmon 21, Trae Young (11 asistencií) a Bazemore po 16 - D. Smith 19, K. Allen a Jenkins po 14

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 131:122 (31:31, 35:32, 35:26, 30:22)

Najviac bodov: J. Randle 33 (11 doskokov), Jrue Holiday 32, Moore 15 - Westbrook 44 (14 doskokov, 11 asistencií), George 28, Noel 22