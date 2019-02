Povinné zaraďovanie juniorov do mužstiev Tipsport ligy nemá podľa Lintnera zmysel

Klubom nechce nič prikazovať.

15. feb 2019 o 9:27 SITA

BRATISLAVA. V ostatnom období sa rieši budúcnosť projektu centralizovanej prípravy hokejistov do 20 rokov. Jeho dni sú zrejme spočítané, nahradiť by ho mal projekt "osemnástky".

Takisto sa diskutuje o povinných kvótach pre hráčov do 20 rokov. Riaditeľ Tipsport ligy Richard Lintner s týmto variantom nesúhlasí.

"Toto sa roky rieši v celej Európe. Boli ligy, ktoré skúšali rôzne spôsoby, ako vedome a kontrolovane zakomponovať mladých juniorov do profihokeja. Zo siedmich európskych líg to nikde neexistuje," povedal pre sport.sk Lintner.

Problémom je počet hráčov

"Nemá to reálny zmysel z toho dôvodu, že vychádzame zo situácie, kedy kluby samé prinášajú mladých chalanov do profihokeja, pretože je to ich zmysel existencie. Ak je toto fakt, tak potom prísť z tretej strany a nariadiť im, aby mali určitý počet mladých hráčov v klube, je zbytočné."

Prečítajte si tiež: Tri tímy v Tipsportlige majú istotu play-off. O ďalšie pozície sa bude bojovať do posledného zápasu

,,Za posledné roky sa ukázalo, že tento prístup nefunguje. To znamená, že sa to viac necháva na prirodzený vývoj klubov. Ak tých šikovných mladíkov majú, tak ich ihneď do svojich tímov zakomponujú. Benefity sú z toho jasné: mladí hráči sú ekonomicky výhodnejší, je to veľmi dobrá vizitka klubu a ide zväčša o lokálnych hráčov, takže aj logisticky je to výhodné. Tam nie je nič, čo by prekážalo."

Niekdajší obranca si myslí, že povinný štart juniorov v najvyššej slovenskej súťaži by výrazne uškodil národným mládežníckym súťažiam.

"Ak sa pozrieme na juniorskú extraligu, tak vo väčšine klubov je problém s počtom hráčov. Takto by sme im zobrali 20 alebo 30 hráčov, ktorí by tam mali hrávať. Ďalšia vec je, že týchto hráčov prinesieme do ligy na úkor 20 alebo 21-ročných chalanov, ktorí sa už v lige etablovali."

,,Vďaka kvótam by ich na úkor predpisu vytlačili hráči, ktorí na to nemajú. Takto by sa deformoval prirodzený vývoj hokejistov. Preto sa to musí naozaj dôkladne premyslieť," uviedol.

Kluby nie sú podriadené

Rodák z Trenčína verí, že sa treba zamerať na mladších hokejistov. "Kvóty pre mladých hráčov sú koncom výchovy hráčov. Nám chýba veľa hokejistov vo veku 15 rokov. Možno by tu bola dobrá vec v podobe reorganizácií súťaží alebo zníženia počtov tímov v týchto vekových kategóriách."

,,Je veľa akútnejších tém, ktoré je potrebné riešiť predtým, ako sa budeme pozerať na chalanov okolo veku 20 rokov," vyhlásil Lintner.

Prečítajte si tiež: Tatar strelil po peknej akcii osemnásty gól sezóny, na výhru Montrealu to nestačilo

Tvrdí, že možnosť je vždy lepšia ako povinnosť. "Nerád niečo diktujem. Profihokej v princípe funguje. Máme v ňom najlepších ľudí. Vedel by som sa spoľahnúť na úsudok jednotlivcov v kluboch, ktorí sa snažia dostať mladých chalanov do svojich tímov," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Pro-hokej.



Starostlivosť o mladých hráčov je podľa neho v kluboch na Slovensku na vysokej úrovni: "Samozrejme. Manažéri tipsportligových klubov vedia o každom jednom chlapcovi v doraste, o každom jednom v juniorke. Oni ich poznajú, lebo ich vidia každý deň, pretože ten klub ich vychováva."

,,Ak oni nevidia, že na najvyššiu súťaž títo hráči majú, tak nik iný. Oni sú predsa najbližšie k tým hráčom. Klubom sa nesmie nič diktovať, lebo nie sú podriadené, ale berieme ich ako partnerov. A s partnermi sa rokuje. Aj preto nie som zástancom povinných kvót."

Projekt osemnástky by privítal

To však neplatí v otázke brankárov. Tam si to vie predstaviť. "To je ďalšia zaujímavá téma. Toto si viem predstaviť. Vyhodnoťme si, čo by to s produktom spravilo a ako by to brankárom pomohlo. Nehovorím, že nie."

,,Ján Lašák urobil okolo tejto témy najviac, aby sme si k nej mohli sadnúť. Najaktívnejšie komunikuje s jednotlivými klubmi a diskutuje s nimi o tom. Myslím si, že keď príde prvá kvóta, tak bude pre brankárov," povedal.

Čo bude s projektom "dvadsiatky", zatiaľ nevie. "Toto nie je otázka na mňa. Na druhej strane, v zahraničí nás za centralizovanú prípravu mladíkov všade chvália. Musíme však najprv nastaviť systém, ktorý je nutné potom správne plniť. Počul som, že sa chceme zamerať na projekt ´osemnástky´, čo nie je vôbec zlý nápad."

,,Ak by totiž hráči v tomto veku dostali dokonalú prípravu, zrejme by sa lepšie presadzovali aj v profihokeji a teda v kluboch Tipsport ligy. Dáva to logiku. Toto si však musí vyriešiť Slovenský zväz ľadového hokeja. Radi budeme súčasťou tejto diskusie," uzavrel Richard Lintner.