Mintála čaká na lavičke Norimbergu ostrá premiéra. Najbližším súperom je vedúci Dortmund

Čaká ho tuhý boj o záchranu.

15. feb 2019 o 9:46 SITA

NORIMBERG. Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Marek Mintál sa tento týždeň v nemeckom klube 1. FC Norimberg posunul od tímu do 17 rokov k "áčku".

Funkcionári bavorského mužstva sa pre neuspokojivé výsledky rozhodli ukončiť spoluprácu s trénerom Michaelom Köllnerom.

Mintál tak už v najbližšom bundesligovom zápase proti Borussii Dortmund (v pondelok 18. februára, pozn.) povedie Norimberčanov spoločne s doterajším asistentom Borisom Schommersom.

Norimberg je posledný v lige

Mintál bude v novom trénerskom tandeme pôsobiť ako asistent. "Boris bude vystupovať ako hlavný tréner," priznal Mintál pre denník Šport. Štyridsaťjedenročný rodák zo Žiliny zatiaľ nevie, dokedy má pracovať s A-mužstvom.

"To nevieme ani my sami... Či to bude iba na najbližší zápas, či pôjde o záskok na dva týždne alebo mesiac, vôbec nevieme. S plnou zodpovednosťou pripravujeme mužstvo na pondelňajší domáci zápas proti Dortmundu a čo bude po ňom, to je vo hviezdach. Nechajme sa prekvapiť," dodal Mintál.

Bývalého elitného kanoniera s prezývkou "fantóm" pri mládežníckej "sedemnástke" zatiaľ zastúpi asistent.

"Momentálne som pri ´áčku´, takže od ´sedemnástky´ som odišiel s tým, že keď pri ňom skončím, vraciam sa na pôvodné miesto. Mojím nástupcom sa stal asistent Sebastian Schwarzfischer, ktorý dobre pozná mužstvo," skonštatoval najlepší bundesligový strelec v ročníku 2004/2005.

Norimberg je po 21 kolách na poslednom mieste v tabuľke. Dosiaľ nazbieral iba 12 bodov a hrozí mu zostup do II. bundesligy.

Časté striedanie trénerov

"Po každom víkende zostáva na zbieranie bodov čoraz menej zápasov. Na záchranu by sme potrebovali zo zvyšných trinástich duelov minimálne sedem vyhrať. Konkurenti a súperi sú neskutočne silní. Ale netreba sa vzdávať. Naopak, treba sa zomknúť, veď nádej na záchranu stále žije."

,,Myslím si, že mužstvá, ktoré získali 22 bodov, sú už za vodou. Aby si skomplikovali situáciu, museli by všetko prehrať, kým my musíme najskôr stiahnuť manko na tímy pred nami," zakončil Marek Mintál.

Na asistentskú stoličku v seniorskom tíme 1. FCN si Mintál sadol premiérovo v sezóne 2013/2014, v ktorej začal pri Michaelovi Wiesingerovi, pokračoval pri Holanďanovi Gertjanovi Verbeekovi a pri Rogerovi Prinzenovi.

Norimberg skončil napokon na 17. mieste a z najvyššej súťaže vypadol. V sezóne 2014/2015 prišiel ku kormidlu už "druhobundesligového" tímu Francúz Valérien Ismael, pričom robil asistenta aj jemu. V novembri ich však odvolali.