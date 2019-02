Tréner Hapal: Hamšík mi pred prestupom do Číny telefonoval, chcel vedieť môj názor

Bál sa o postavenie v reprezentácii.

15. feb 2019 o 10:38 TASR

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a jeho asistent Oto Brunegraf majú za sebou služobnú cestu v Španielsku.

Počas šiestich dní tam mali nabitý program, navštívili Stanislava Lobotku, Martina Valjenta, ale aj Róberta Maka. V akcii na turnaji v La Mange videli i slovenských reprezentantov do 18 rokov. Ako je kouč slovenských "sokolov" spokojný s výjazdom, priblížil v rozhovore pre futbalsfz.sk.

Zápasy prezradili veľa vecí

"Náš plán bol jasný. Chceli sme navštíviť reprezentantov, ktorí v Španielsku hrávajú, teda Stana Lobotku a Martina Valjenta. Ale stretli sme sa nielen s nimi, ale aj s Robom Makom, ktorý tam bol so Zenitom Petrohrad na sústredení pred zápasom Európskej ligy s tureckým Fenerbahce."

,,So všetkými tromi sme sa v kľude porozprávali a o to nám aj išlo, lebo na zraze nie je na takéto rozhovory priestor. Navyše sme videli aj našu reprezentáciu do 18 rokov, ktorá tam bola na sústredení. Za krátku dobu sme toho stihli celkom dosť. Všetko sme však zvládli tak, ako sme si naplánovali."

Prečítajte si tiež: Dobré ráno: Išiel si Hamšík iba zarobiť veľké peniaze na dôchodok?

Hapal bol po rozhovoroch s reprezentantmi spokojný: "Chcel som s nimi osobne prehodiť pár slov, nakoľko počas zrazov nie je na to čas. So Stanom sme sa bavili o jeho situácii v klube, to isté aj s Robom Makom. Maťa Valjenta sme si pozreli aj v zápase, o čo nám aj išlo, nakoľko sme ho už dlhšie hrať nevideli, veď mal zdravotné problémy."

,,Jeho Mallorca sa predstavila na ihrisku prvého tímu druhej najvyššej súťaže Albacete. Maťov tím, ktorý je šiesty, prehral 0:2, hoci neboli horší. Bol to zaujímavý duel, bol plný štadión, dobrá atmosféra a celkom veľa vecí nám toto stretnutie ukázalo."

,,Po ňom sme mali čas porozprávať sa s Maťom. Bavili sme sa, ako na tom je zo zdravotnej stránky, lebo mal vážne problémy, krvácanie v brušnej dutine, ktoré spôsobila oblička, ale našťastie je už v poriadku."

Stanislav Lobotka musí bojovať o flek

Lobotka po zranení pravidelne nehráva, navyše sa v zimnom prestupovom období objavili aj informácie, že by mohol odísť napríklad aj do Interu Miláno.

"Stano bol v posledných rokoch zvyknutý na to, že hrával pravidelne vo všetkých zápasoch a teraz je v pre neho nezvyčajnej situácii, keď po tom zranení nenastupuje pravidelne. Myslím si, že to súvisí so zranením, ale aj so zmenou trénera v Celte Vigo."

Prečítajte si tiež: Hamšík napísal emotívny odkaz, ospravedlnil sa v ňom fanúšikom Neapola

,,Verím však, že sa do toho dostane a opäť bude stabilne hrávať. Bavil som sa o ňom aj so športovým riaditeľom Celty a oni ho vidia ako výborného a perspektívneho hráča. Pokiaľ ide o jeho odchod, už teraz v tomto období je to pasé, čo sa týka Európy."

,,Medzi záujemcami vraj bol aj Inter, ale išlo o hosťovanie a to vo Vigu neprešlo. Skrátka Stano zostáva v Celte, musí sa pobiť o svoj flek a navyše aj so situáciou, že Vigo bude zrejme bojovať o záchranu. Musí sa sústrediť sám na seba."

Pozícia Hamšíka sa nezmení

Hapal sa vyjadril aj k Marekovi Hamšíkovi, ktorý prestúpil po 12 rokoch z SSC Neapol do Číny: "S Marekom som sa rozprával ešte pred našou cestou do Španielska. On to už vtedy mal postavené tak, že odíde z Neapola."

,,Marek mi sám vtedy telefonoval, chcel vedieť môj názor ohľadom prestupu, či to bude mať nejaký vplyv na jeho postavenie v reprezentácii. Marek je veľký profesionál, vždy je na sto percent pripravený."

Prečítajte si tiež: Kmotríkove slová ma neurážajú. Je to výzva, tvrdí tréner Slovana

,,Uistil som ho, že jeho pozícia sa odchodom do Číny nezmení, za čo bol rád a potešil sa. Bolo z neho cítiť, že reprezentovať chce a na Slovensko do nároďáku sa bude vracať rád. To bolo pre mňa veľmi pozitívne."

Hlavný tréner SR bude mať aj v najbližšej dobe bohatý program: "Vo štvrtok 14. februára sme sa ešte stretli v Bratislave s Albertom Rusnákom, ktorý si prišiel vybaviť pracovné povolenie.Už budúci týždeň by sme len tak na otočku chceli ísť na Cyprus za Michalom Ďurišom a Adamom Nemcom."

Kvalifikácia na EURO sa blíži

,,Ešte pred marcovým zrazom by sme radi vycestovali do Talianska za Milanom Škriniarom, s ktorým som ešte osobne nehovoril a rád by som to napravil. Potom plánujeme znova cestu aj do Nemecka za našimi bundesligistami."

Boje v kvalifikácii EURO 2020 sa nezadržateľne blížia, slovenský realizačný tím má všetko v merku. "Zraz už máme naplánovaný. Chceli by sme sa stretnúť už v nedeľu 17. marca najmä kvôli tým hráčom, ktorí budú mať zápasy už v sobotu, alebo nebudú hrať."

,,Nech môžu pricestovať čo najskôr, aby sme mali potom dostatok času na prípravu. Už len si želám, aby mali dobrú formu a boli zdravotne v poriadku. Nominačná tlačovka by mala byť v utorok 12. marca. Už veľmi sa zrazu neviem dočkať. O to viac, že po tých rozhovoroch s hráčmi som mal pocit, že aj oni sa tešia. Verím, že sa nám tú pohodu potom podarí preniesť aj do zápasov," uzavrel.