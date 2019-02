Čína? Život ma veľa naučil. V štrnástich som odišiel z domu, tvrdí Hamšík

Učiť sa po čínsky nemá význam, tvrdí.

15. feb 2019 o 18:09 Pavol Spál

Slovenský futbalista MAREK HAMŠÍK vysvetľuje, prečo sa rozhodol odísť z Neapola do Číny. Neobáva sa, že jeho výkonnosť pôjde dolu.

Váš transfer do Dalian Yifang sa dlho naťahoval. Keď sa už zdal istý, vzápätí ho Neapol pozastavil. Ako ste to vnímali?

"Prestup bol komplikovaný a trval dlhšie, ale našťastie s koncom, aký som si želal. Musím poďakovať celému Neapolu, že mi vyšiel v ústrety. Prezidentovi klubu aj trénerovi, že mi to odsúhlasili. Bez ich povolenia by to nebolo možné. Teším sa na novú výzvu.

Čaká ma nová kultúra, nový futbal. Všetko nové. Po dlhých rokoch to bude obrovská zmena a neviem sa jej dočkať. Povedali mi, že v Číne mám veľa fanúšikov. Aj môjmu agentovi chodilo veľa listov z Číny. Som zvedavý aj na privítanie. Verím, že ma čakajú pekné tri roky."

Budete sa učiť po čínsky?

"Isto nie. Nebude to mať význam."

Boli ste už niekedy v Číne?

"Hrali sme tam s Neapolom Superpohár, bol som tam vtedy týždeň. Zle som spal, lebo časový posun so mnou mával. Na to si musím zvyknúť."

Konzultovali ste s niekým, aký život vás tam čaká?

"Neviem o tom veľa, ani som to zatiaľ neštudoval na internete. Život ma už niečo naučil. V štrnástich som odišiel z domu a dá sa povedať, že som vyrastal sám. Som plný očakávania. V Číne pôsobí aj môj bývalý spoluhráč z Neapola Ezequiel Lavezzi.

Práve s ním som bol v kontakte. Informácie som zháňa aj cez Belgičana Yannicka Carrasca, ktorý už v Daliane pôsobí. Niečo mi o tom napísal. Rátam s tým, že to bude úplne niečo iné ako v Európe."

Niekoľko svetových futbalistov angažmán v Číne nezvládlo a po pár mesiacoch muselo odísť. Ste pripravený na kultúrny šok?

"Neviem, či som na to pripravený. To sa iba uvidí. Som však nastavený tak, že sa na to teším. Zažijem niečo nové. Vnímam to zatiaľ iba pozitívne. Trebárs čínska kuchyňa je dobrá. Veľa zeleniny a ryže. Veľmi rád si to vyskúšam."

Európsky vodičský preukaz v Číne neplatí. Bude to pre vás problém?