Košičania zdolali Trenčanov, posledná Žilina tesne porazila Budapešť

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Videli sme výborný zápas, prišlo veľa fanúšikov, malo to náboj, nechýbalo veľa súbojov, agresívna hra a množstvo šancí. Po náhodnom inkasovanom góle v oslabení sme sa dostali pod tlak, Bystrica hrala lepšie, bola rýchlejšia, agresívnejšia, mali sme s tým problém v našej tretine. Druhý gól sme dostali znovu v oslabení, keď sme krížnu prihrávku nechytili hokejkou, to sa nám nemôže stávať. Bolo 0:2, ale od toho momentu sme boli lepším mužstvom. Zatlačili sme súpera a dali gól, mali sme veľa šancí. Presilovky sme hrali dobre, len tam chýbal ten jeden gól navyše, no napokon sme vyrovnali na 2:2. Nemôže sa nám však stať takáto chyba dve minúty pred koncom, že inkasujeme rozhodujúci gól. Také strely musíme blokovať. Chalanom ďakujem za dobrý výkon, no je to bez bodu, čo je škoda."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Bol to už play-off zápas, hralo sa fyzicky dobre do tela na oboch stranách, Zvolen dobre napádal, forčekoval, čo nás trošku prekvapilo. Predtým hral o niečo defenzívnejšie. Problém nám robilo dostať sa z obranného pásma. Mali sme však dobré presilovky, oslabenia neboli najlepšie, ale inkasovali sme v nich iba jeden gól. Zvolen mal niekoľko dobrých šancí, no ukázali sme veľké odhodlanie, podali sme zodpovedný výkon. Veľmi dobre sme hrali okolo bránky, nepúšťali sme súpera k dorážkam. Po vyrovnávajúcom góle sme sa dokázali rýchlo otriasť a vrátili späť do hry. Inak to bol vyrovnaný zápas dvoch skvelých tímov. Museli si ho užiť tak diváci, ako aj hráči a tréneri."

Éric Faille, najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice (1+3): "Bol to výborný zápas od nás všetkých v tíme. Bojovalo sa o prvé miesto, takže my aj súper sme hrali najlepšie, ako sa dalo. Zaznamenal som štyri body, takže našťastie sa mi darilo a veci fungovali, čo sa niekedy nedeje. Čakajú nás ešte náročné zápasy, ale urobíme všetko pre to, aby sme sa udržali na čele tabuľky."