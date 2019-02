Halák odchytal skvelý zápas, vyhlásili ho za prvú hviezdu

Chára asistoval, Cehlárik nebodoval.

16. feb 2019 o 6:59 (aktualizované 16. feb 2019 o 9:23) SME.sk, TASR, SITA

NEW YORK. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol ústrednou postavou pri víťazstve Bostonu nad Anaheimom 3:0 v nočnom súboji zámorskej hokejovej NHL.

Zneškodnil 30 striel súperových hráčov a vychytal čisté konto.

Jeho krajan a kapitán Bruins Zdeno Chára si pripísal bod za asistenciu pri treťom góle Chrisa Wagnera do prázdnej bránky.

Ich tím vyhral štvrtýkrát po sebe a v tabuľke Východnej konferencie figuruje na štvrtom mieste.

Chára bol s piatimi pokusmi najaktívnejším strelcom Bruins, útočník Peter Cehlárik na ľade strávil takmer 12 a pol minúty a súperovho brankára ohrozil jednou strelou.

"Vždy je to o výkone celého mužstva. Na to, aby sme vyhrali a dosiahol som shutout ako dnes, musí do seba všetko zapadnúť. Máme radosť z výhry a úspešného vstupu do tripu na súperových klziskách," citovala agentúra AP Haláka, ktorý zaznamenal štvrté čisté konto v sezóne a celkovo 46. v kariére.

V historickom rebríčku sa týmto zápisom vyrovnal ruskej legende Nikolajovi Chabibulinovi.

Podľa oficiálneho webu NHL je Halák prvý brankár v službách Bostonu, ktorý vychytal vo svojej prvej sezóne v drese Bruins minimálne štyri shutouty od ročníka 1997/1998. Vtedy sa to podarilo Byronovi Dafoeovi.

"Na začiatku sa chytil viacerými skvelými zákrokmi a dostal sa do správnej prevádzkovej teploty. Bol našou veľkou oporou," pochválil 33-ročného slovenského brankár kouč Bostonu Bruce Cassidy.

NHL 2018/2019 - základná časť:

Buffalo – NY Rangers 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Góly: 21. Skinner (Pominville), 37. Skinner (Reinhart, Dahlin) - 5. Nieves (B. Smith), 15. Fast (Namestnikov, DeAngelo), 22. Vesey (Bučnevič, K. Hayes), 56. Bučnevič (K. Hayes, Shattenkirk), 57. Namestnikov, 60. Namestnikov (Strome, Zuccarello)

Brankári: Ullmark - Georgiev, strely na bránku: 33:29

Carolina – Edmonton 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Góly: 1. Niederreiter (Aho, Williams), 3. Wallmark (Teräväinen, Ferland), 57. Niederreiter (Aho, Williams) - 2. Draisaitl (Kassian)

Brankári: McElhinney - Koskinen, strely na bránku: 27:41

Minnesota – New Jersey 4:5pp (2:0, 2:2, 0:2 - 0:1)

Góly: 7. Hunt (Suter, Mikael Granlund), 10. Eriksson Ek, 23. Seeler (Hunt, Rau), 28. Mikael Granlund (Spurgeon, Suter) - 21. M. Johansson, 39. Butcher (Hischier, Bratt), 49. Palmieri (M. Johansson, Bratt), 58. Lovejoy (Agostino, Zacha), 64. Hischier (Palmieri)

Brankári: Dubnyk - Kinkaid (28. Schneider), strely na bránku: 32:28

Anaheim – Boston 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 6. Acciari (Carlo, Kuraly), 26. DeBrusk (Krejči, Krug), 59. Ch. Wagner (Kuraly, CHÁRA)

Brankári: Boyle - HALÁK, strely na bránku: 30:29

/brankár Jaroslav Halák (Boston) odchytal celý duel a zneškodnil všetkých 30 striel súpera/

/obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 22:29 minúty, asistoval pri poslednom góle, pripísal si aj jeden plusový bod, až päťkrát vystrelil na bránku súpera, prezentoval sa tiež jedným bodyčekom, jednou zablokovanou strelou a tromi ziskmi puku/

/útočník Peter Cehlárik (Boston) odohral 12:26 minúty, nebodoval, raz vystrelil na bránku súpera a zablokoval jednu strelu súpera/