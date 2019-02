Prvý deň Hamšíka v Slovane? Sedel v kúte a už od začiatku sa od ostatných líšil

Adámik hovorí o Hamšíkových začiatkoch.

16. feb 2019 o 10:32 TASR

BRATISLAVA. Futbalovou udalosťou číslo jeden na Slovensku bol počas uplynulých dní prestup Mareka Hamšíka z Neapolu do čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Ikona talianskeho klubu pôsobila na Apeninskom polostrove celkovo 15 rokov, pričom pre Hamšíkov futbalový rast boli mimoriadne dôležité dva roky predtým, ktoré strávil v doraste bratislavského Slovana.

Počas nich bol jeho susedom na internátnej izbe a cez prázdniny aj v útrobách štadióna na Tehelnom poli Jozef Adámik, ktorý si v televíznom štúdiu TABLET.TV na tieto roky zaspomínal.

Adámik: Hamšík bol od začiatku iný ako my

Adámik, ktorý počas kariéry obliekal dresy Slovana, Dubnice, Banskej Bystrice, Prešova, Trnavy či Baníka Ostrava, si na príchod Hamšíka do mládežníckej gardy Slovana v lete 2002 pamätá, akoby sa udial včera.

"Marek prišiel do Bratislavy trochu neskôr ako ja, no na ten deň si spomínam úplne presne. Sedel v kúte izby a už vtedy mal na hlave svojho povestného kohútika. Možno aj preto som si ho hneď všimol," zaspomínal si Adámik.

Prečítajte si tiež: Čína? Život ma naučil. V štrnástich som odišiel z domu, tvrdí Hamšík

"Od začiatku bol však viac-menej iný ako my ostatní. Bolo na ňom vidieť, že chce niečo dokázať. A aj za tým tvrdo šiel. Cez prázdniny, keď bol internát zatvorený a bývali sme na izbách v útrobách starého Tehelného poľa, tak sme si v rámci voľna chodili zakopať na hlavné ihrisko," pokračoval.

"Vtedy sme sa hrali na Beckhama či mnohých ďalších veľkých futbalistov, ktorí boli v tom čase v kurze. Ak ma pamäť neklame, Marek sa videl v kreatívnom Zidaneovi. To boli teda hráči, ktorých sme chceli napodobniť, to boli naše sny, ktoré sa týkali futbalu. Ale ako všetci chlapci v tom veku, aj my sme snívali o veľkých peniazoch, krásnych babách či drahých autách," rozhovoril sa Adámik.

Hamšík bol pre ostatných motiváciou

Pôsobeniu Hamšíka v SSC Neapol predchádzal angažmán v konkurenčnej Brescii, kam sa dostal len po šiestich štartoch za A-tím v tom čase druholigového Slovana Bratislava.

"Ak si dobre spomínam, tak hneď vo svojom prvom ligovom zápase za mužov urobil na hranici šestnástky jednu geniálnu sťahovačku, za ktorú si vyslúžil obrovský aplauz u divákov. A hoci ešte potom zopár duelov za nás odohral, práve ten prvý súboj s Michalovcami bol istým spôsobom v jeho kariére zlomový. Bezprostredne po ňom už totiž bolo jasné, že pôjde do Brescie," pokračoval Adámik.

Ten nepopiera, že Hamšíkovi angažmán v Taliansku s ostatnými spoluhráčmi aj trochu závideli.

"To je pravda, no na druhej strane to bola pre nás obrovská motivácia. A to najmä v tom smere, že aj z druhej slovenskej ligy sa dá dostať do takého klubu. Ale samozrejme, že Marekovi pomohla aj mládežnícka reprezentácia, v ktorej sme boli taktiež spoluhráčmi."

Jozef Adámik. (zdroj: TASR)

Maradona je boh, Hamšík Ježiš

V Neapole strávil súčasný rekordér v počte reprezentačných štartov vyše dekádu a prekonal viacero klubových rekordov vrátane nastrieľaných gólov legendárneho Diega Maradonu.

V priebehu tohto obdobia sa Hamšíkovo meno ocitlo v hľadáčiku európskych veľkoklubov ako sú Juventus Turín, Manchester United či FC Barcelona.

"Ja osobne si myslím, že urobil dobre, keď zostal tak dlho v Neapole. Veď aj vďaka tomu si získal tamojších fanúšikov. Tí ho tam doslova milujú. Zhruba pred rokom som ho v Taliansku navštívil a tak som to mal možnosť vidieť a zažiť na vlastnej koži. Priznám sa, že niečo také som u nás nikdy nevidel," skonštatoval.

"Tak ho tam zbožňujú a uctievajú. Ľudia odtiaľ nám to aj vysvetlili, a to tak, že bohom Neapola je Maradona a Marek je jeho Ježišom," prezradil Adámik.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/575523339&color=ff5500

Venuje sa teqballu

Kým Hamšík sa s Neapolom rok čo rok pohyboval v pokojných vodách tabuľky a neraz dokonca útočil na taliansky titul, jeho spoluhráč z dorasteneckých čias si počas jediného zahraničného angažmánu vyskúšal tuhý boj o záchranu s Baníkom Ostrava.

"Tam som zistil, čo je to tlak. Pre tamojších fanúšikov je totiž futbal niečo ako náboženstvo. A keďže v tom čase neboli spokojní s tým, čo sa celkovo okolo klubu deje, dávali to patrične najavo. A to dokonca aj tým, že určitá skupinka nás chodievala pravidelne sledovať na tréningy," spomínal.

"Nejeden i prerušila, aby nám vysvetlila, že hráme za Baník, a tak sa aj k tomu máme postaviť. Jasne nám teda dali najavo, že sa jednoznačne odmietajú stotožniť s tým, že by mala Ostrava vypadnúť z najvyššej súťaže. No napokon všetko dobre dopadlo, v lige sme sa zachránili."

V súčasnosti hráva Adámik nižšiu súťaž v Rakúsku a pracuje v jednej nadnárodnej spoločností ako obchodný zástupca. Okrem toho sa s niektorými nadšencami snažia dostať na Slovensku do povedomia nový šport - teqball.

"Zhruba pred tromi-štyrmi mesiacmi sme sa s dvomi kamarátmi z Komárna začali oň zaujímať. Asi pred tromi rokmi ho založili Maďari, pričom ide o šport, ktorý sa hrá na podobnom stole, aký sa využíva pri stolnom tenise, akurát je trochu zaoblený. Súčasťou je taktiež plastová sieťka. Hrá sa s klasickou futbalovou loptou a pri jeho hre človek potrebuje nielen technické zručnosti, ale musí do hry zapájať aj myslenie. Nedávno sme na Slovensku založili aj teqballovú asociáciu. Teraz už len čakáme, aby nás medzi seba prijala celosvetová únia. Až potom budeme môcť hovoriť a plánovať určité štruktúry, kluby či nejakú ligu," uzavrel Adámik.