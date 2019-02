Shiffrinovú dojala k slzám exotická lyžiarka, Vlhová si už želá koniec sezóny

Vlhová získala v slalome bronz.

16. feb 2019 o 18:46 Juraj Berzedi

AARE. Bol to netradičný obrázok. V cieli sa objímali Američanka Mikaela Shiffrinová a Švédka Anna Swenn-Larssonová.

Obe vedeli, že majú istú medailu.

Slovenka Petra Vlhová bola vtedy tretia. Zo štartu sa spustila najrýchlejšia po prvom kole Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Po pár sekundách Vlhová pribehla k dvom medailistkám a tešila sa spoločne s nimi.

Holdenerová v úvode druhého kola urobila veľkú chybu. A hoci vo svojej jazde pokračovala, bolo jasné, že Slovenka bude tretia.

„Možno aj so šťastím mám ďalšiu medailu,“ priznala Vlhová po pretekoch.

Na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare rozšírila svoju medailovú zbierku. Po striebre v alpskej kombinácii a zlate v obrovskom slalome získala v slalome bronz.

„Keby mi to niekto povedal pred šampionátom, pozerala by som sa, čo to hovorí. Ostatné dievčatá sa približujú, takže treba sa tešiť, ale aj ďalej makať,“ reagovala Vlhová s úsmevom.

Vlhová nebola v ideálnej pohode

Počas slalomu sa medzi množstvom švédskych zástav mihlo aj zopár slovenských. Liptovskú rodáčku povzbudzovala aj slovenská skupinka, ktorá žije v Trondheime.