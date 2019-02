Finále v New Yorku bude bez nasadeného hráča, Opelka vyradil Isnera

Domáci tenista vyzve Kanaďana Schnura.

17. feb 2019 o 9:04 TASR

NEW YORK. Kanaďan Brayden Schnur sa prebojoval do finále tenisového turnaja ATP v New Yorku po trojsetovej výhre 7:6 (7), 4:6, 6:3 nad šiestym nasadeným Samom Querreym z USA.

V boji o titul sa stretne s domácim Reillym Opelkom, ktorý vyradil najvyššie nasadeného krajana Johna Isnera 6:7 (8), 7:6 (14) a 7:6 (4).