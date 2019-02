Mazeová pre SME: Vlhovej pomáha talianska mentalita

Slováci a Slovinci majú podobnú kultúru.

17. feb 2019 o 12:03 Juraj Berzedi

Rozhovor Pár hodín pred ženským obrovským slalomom na majstrovstvách sveta v Aare sa bývalá slovinská lyžiarka Tina Mazeová prechádza so svojím manželom a ročnou dcérkou. Rozhovor pri súkromnej prechádzke? To nie. Po prvom kole ženského slalomu prichádza do mediálneho centra. Teraz je správny čas. „Som novinár zo Slovenska. Nájdete si chvíľu na rozhovor o Petre Vlhovej?“ Mazeová prikývne.

Petra Vlhová sa v aktuálnej sezóne výrazne zlepšila v obrovskom slalome, v ktorom sa stala aj majsterkou sveta. Ako sa vám páčilo jej vystúpenie v Aare?

„Som za ňu veľmi šťastná, že našla recept, ako vytvoriť harmonický pohyb v obrovskom slalome. Predtým zvykla mať problémy s technikou. Jazdievala s hlavou sklonenou úplne dole. Teraz vie využiť celú svoju silu a vytvoriť potrebnú rýchlosť dôležitú pre obrovský slalom.

Je to veľmi pôsobivé, pretože je vysoká. Ak vysoká lyžiarka dokáže ovládať svoje telo na solídnej úrovni, je najsilnejšia. Je náročné ovládať vysoké telo, ak to športovec využije vo svoj prospech ako Petra, je to úžasné.“

Aké je Vlhovej najväčšia výhoda oproti ostatným zjazdárkam?