Rakúšania ovládli prvé kolo slalomu, Hircher je jasným lídrom

Nór Kristoffersen stráca priepastných 1,70 sekundy.

17. feb 2019 o 12:20 TASR

MS v alpskom lyžovaní 2019 - Aare, Švédsko

Slalom mužov - 1. kolo:

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:00.60 min 2. Alexis Pinturault Francúzsko +0,56 s 3. Marco Schwarz Rakúsko +1,22 s 4. Michael Matt Rakúsko +1,35 s 5. Manuel Feller Rakúsko +1,38 s 6. Henrik Kristoffersen Nórsko +1,70 s

ARE. Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher exceloval v 1. kole nedeľňajšieho slalomu na majstrovstvách sveta vo švédskom Are.

V záverečnej súťaži MS sa mu dokázal z konkurentov priblížiť iba Francúz Alexis Pinturault, ktorý zaostal 56 stotín, ostatní nabrali na obhajcu titulu vyše sekundovú stratu.

Rakúšanom celkovo vyšlo 1. kolo parádne, na treťom mieste je priebežne Marco Schwarz (+1,22), štvrtý Michael Matt (+1,35) a piaty Manuel Feller (+1,38).

Hirscher predviedol famóznu jazdu, išiel typicky dravo, navyše čisto a pri úspornej línii. Jeho nórsky rival Henrik Kristoffersen stratil na lídra Svetového pohára priepastných 1,70 sekundy.

Hirscherovmu tempu stačil iba Švajčiar Daniel Yule, ktorý na poslednom medzičase zaostával necelé tri desatiny, po chybe v spodnej časti však vypadol.

"Bola to jazda, ktorú si počas svojho života ešte niekoľkokrát pozriem. Sme však len v polčase, treba sa ešte koncentrovať, jazdiť v druhom kole uvoľnene a opäť naplno atakovať," povedal Hirscher pre ORF.

Slovák Adam Žampa so štartovým číslom 31 po veľkej chybe v hornej časti vyšiel mimo líniu, síce pokračoval v jazde, ale do cieľa prišiel s obrovskou stratou 13,66 sekundy prakticky bez šance zmestiť sa do postupovej 60-ky.

Matej Falat s číslom 44 mal v cieli stratu 6,10 s a po jeho jazde bolo jasné, že v 2. kole bude prinajlepšom štartovať až po prvej tridsiatke.