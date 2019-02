Našťa nemá problém s posledným výstrelom, vraví Kuzmin

Kuzminovú mrzel výkon na strelnici.

17. feb 2019 o 14:19 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Vlani bola šampiónkou vo dvoch biatlonových disciplínach. V súčte celej sezóny v rýchlostných aj stíhacích pretekov bola Anastasia Kuzminová najlepšia a získala dva malé krištáľové glóbusy.

V tomto roku sa jej však viac darí v šprinte ako v stíhačke, v ktorej je viac streleckých položiek. Pri každom štarte v stíhacích pretekoch minie v priemere štyri terče.

S rovnakým výsledkom na strelnici skončila aj v Salt Lake City, kde sa zo slovenských biatlonistov predstavila ako jediná.

Kuzminová: Mrzí ma streľba

Preteky skvele rozbehla. Hoci štartovala so stratou 28 sekúnd na Nórku Olsbuovú-Roiselandovú, už po prvej streľbe viedla s veľmi pekným náskokom. Lenže sľubnú pozíciu si na ďalších streleckých položkách nedokázala udržať. Po štyroch chybách klesla.

Z poslednej streľby vybiehala ešte na štvrtej priečke iba 1,3 sekundy za treťou Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou. Piata Nórka Roiselandová na slovenskú biatlonistku strácala 3,3 sekundy.

Lenže už o pár metrov bolo všetko inak.

Fínka sa od Kuzminovej okamžite vzdialila a hoci sa dlho zdalo, že Slovenka si štvrtú priečku ustráži, na cieľovej rovinke ju Nórka prešprintovala. Cieľová fotografia ukázala, že Kuzminová prehrala boj o štvrté miesto iba o milimetre.

Kuzminovú výsledok veľmi mrzel. Verila, že by mohla zabojovať o víťazstvo.

"Na trati to bolo super, lyže fungovali výborne. Veľmi ma mrzí dnešný výkon na strelnici. Naozaj už neviem opísať slovami svoje pocity,“ uviedla Kuzminová pre RTVS.

„Je to taká hlboká smola, ktorú je ťažké rozdýchať. Dnes to mohol byť krásny výkon. Mala som na to."