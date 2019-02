Slovensko zažilo najúspešnejší festival mládeže, Rusnáková získala tri medaily

Štvrtú medailu rovnako zo šortreku pridala Filipová.

17. feb 2019 o 18:30 TASR

BRATISLAVA. Šortrekárka Petra Rusnáková sa stala najúspešnejšou účastníčkou Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Sarajeve. Pre Slovensko vybojovala dve zlaté a jednu striebornú medailu.

"Trénujeme pre to, aby sa nám podarilo niečo vyhrať. Som rada, že mi to vyšlo. Tretie zlato mi uniklo iba o tri stotiny, no taký je šortrek. Dosiahnutými výsledkami som prevýšila svoje očakávania," povedala Rusnáková, ktorá sa stala historicky najúspešnejšou slovenskou športovkyňou na EYOF.

Štvrtú medailu pridala Lucia Filipová, ktorá získala striebro. Slovensko obsadilo v celkovej bilancii siedme miesto v konkurencii 46 krajín.

Trénerka Kateřina Novotná vidí v oboch medailistkách veľký potenciál. "Keď sa s nimi bude pracovať správnym spôsobom, tak môžu dosiahnuť veľké veci. Už po prvých pretekoch na EYOF sme vedeli, že môžme získať viac cenných kovov, pretože dievčatá boli veľmi silné.

Je to prvý väčší úspech a budeme bojovať aj ďalej. Verím, že aj toto naše skvelé vystúpenie v Sarajeve prispeje k tomu, aby sa mladí ľudia viac zaujímali o šortrek."

Výborné výkony mladých reprezentantiek ocenil aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.

"Povzbudzovali sme zo všetkých síl a som veľmi rád, že sme mohli aj oslavovať. Veľkým zážitkom bolo pre mňa vidieť stúpať našu vlajku na vrchol a počuť slovenskú hymnu. Dievčatá sú prakticky len na začiatku svojich kariér a dúfam, že o nich budeme ešte veľa počuť."