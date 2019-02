Vyrovnaný zápase v Trenčíne rozhodli nájazdy, Košice zaváhali v Budapešti

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Hovorili sme si pred zápasom, že po dvoch výhrach so silnými súpermi sa nemôžeme uspokojiť, dostať sa emocionálne niekam nižšie. To sa však v prvej tretine i napriek našej snahe stalo. Iba so šťastím sme išli do vedenia 3:2. Dôležitý a pekný vyrovnávajúci gól dal Šoltés. Detva hrala celý zápas dobre. My sme boli vysoko efektívni, využili sme šance, ktoré sme mali. Až tretia tretina bola podľa našich predstáv. V nej sme už hrali hokej, ktorým sa chceme prezentovať."

Josef Turek, tréner Detvy: "Mali sme veľa streleckých príležitostí, mohli sme ísť do vedenia, ale namiesto toho aby sme premenili šance, tak inkasujeme gól. Napriek tomu sme to otočili, ale nezvládli sme záver prvej tretiny. V druhej nás už domáci prevyšovali, mali v nej prevahu. V tretej tretine sme si opäť vytvárali dostatok streleckých príležitostí, kombinačne a pohybovo sme držali krok so súperom, ale rozhodli naše individuálne chyby a nepremieňanie gólových príležitostí na našej strane. Proti silnému súperovi sme si vytvorili dosť šancí, ale efektívnosť bola nízka."