Kouč Slavie po prehre s Plzňou: Nepomohol by nám ani Harry Kane

Plzeň stráca na lídra tabuľky už len tri body.

18. feb 2019 o 11:55 TASR

PLZEŇ. Futbalisti Plzne sa v pozícii obhajcu vrátili do boja o český majstrovský titul.

Zverenci trénera Vrbu zvládli nedeľňajší domáci šláger 21. kola proti lídrovi najvyššej súťaže Slavii a po víťazstve 2:0 skresali manko na pražského rivala na tri body.

Trénerovi Slavie Jindřichovi Trpišovskému nevyšiel ťah s nasadením nigérijského útočníka Petra Olayinku, ktorý dostal prednosť pred Milanom Škodom, ale nepresadil sa.

V strede pomohli Slováci

„Zápas sme prehrali v iných priestoroch ihriska. Nebolo to len o hrotovom útočníkovi, ale celkovo o našom výkone v ofenzíve. Aj keby bol na hrote v druhom polčase napríklad Harry Kane, tak by nám to nebolo nič platné. Olayinka bol často sám proti presile súperových hráčov. Ani v napádaní ho spoluhráči nepodporili," mrzelo Trpišovského.

Plzeň mala v prvom polčase územnú prevahu, ale dlho z nej nevedela nič vyťažiť. Až gól Tomáša Chorého v závere dodal domácemu tímu krídla. V 82. minúte spečatil výhru Plzne pred vyše 11-tisícovou diváckou kulisou v Štruncových sadoch francúzsky útočník Jean-David Beauguel.

„Som rád, že sme sa dotiahli na tri body k Slavii. Stále máme horšiu bilanciu vzájomných zápasov, ale teraz vieme, že sa môže stať čokoľvek. Bude to o jednej strate. Keby sme dnes nevyhrali, bolo by to pre nás z hľadiska obhajoby titulu ťažké," citoval portál idnes.cz slová kormidelníka Plzne Pavla Vrbu.

V stredovej formácii jeho tímu podali výborný výkon slovenskí legionári Patrik Hrošovský a Roman Procházka. V závere duelu sa na trávnik dostal aj útočník Marek Bakoš, ktorý na jeseň hosťoval v Spartaku Trnava.

Vrba myslí na český futbal

V drese Slavie odohral na pravom krídle celých 90 minút Miroslav Stoch.

„Vedeli sme o ofenzívnych krajoch Slavie, hráčov sme na to upozorňovali. Teší nás, že sme túto silnú stránku súpera eliminovali. Oceňujem však, že Slavia sem prišla hrať futbal a nemali sme do činenia so súperom, ktorý bráni s desiatimi hráčmi a len odkopáva loptu," zložil Vrba kompliment konkurentovi v boji o titul.

Plzeň i Slavia sú okrem domácej ligovej scény v hre aj v Európskej lige UEFA. Hráči Plzne v prvom 16-finálovom súboji zdolali doma Dinamo Záhreb 2:1, Slavia taktiež na svojom trávniku remizovala s Genkom 0:0.

„Tak my, ako aj Slavia, urobíme všetko pre dosiahnutie dobrého výsledku a zvýšenie koeficientu českého futbalu. Prajem Slavii, aby v Genku vo štvrtok uspela. Ide o český futbal, prospech pre všetky tímy," uzavrel Vrba.

V ďalšom ligovom kole cestuje Plzeň do Opavy a Slavia si zmeria doma sily so Slováckom, ktoré ťahá minisériu troch výhier.