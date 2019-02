Dravecký si vyskúšal pozíciu obrancu: Občas ma to ťahalo dopredu, ale zvykol som si

Třinec patrí medzi favoritov na titul.

18. feb 2019 o 14:38 SITA

TŘINEC. Slovenský hokejový útočník Vladimír Dravecký začal nedeľňajší zápas českej najvyššej súťaže na krídle tretej formácie Třinca, ale v priebehu duelu proti Komete Brno sa presunul netradične na post obrancu.

Nová skúsenosť

V novej úlohe obstál, Třinec však doma prehral tesne 0:1 gólom už z druhej minúty stretnutia. V drese hostí sa zaskvel čistým kontom a 25 úspešnými zákrokmi slovenský brankár Marek Čiliak.

„Tréner mi v priebehu zápasu povedal, že nastúpim v defenzíve, tak som to vzal ako fakt. V dnešnom hokeji nerozhoduje na akej pozícii hráte, pretože v priebehu zápasu sa obranca s útočníkom často vymenia.

Bola to pre mňa nová skúsenosť," povedal 33-ročný Dravecký, ktorý mal na pozícii beka ofenzívne chúťky. „Niekedy ma to trochu ťahalo dopredu, ale postupom času som si zvykol a bolo to fajn," pokračoval košický rodák.

Kandidátovi na titul sa doma nedarí

Třinec patrí v českej extralige medzi ašpirantov na majstrovský titul. Po reprezentačnej prestávke sa mu však vôbec nedarí a klesol na štvrtú priečku priebežnej tabuľky.

V ostatných troch vystúpeniach nezískal ani jeden bod a strelil len tri góly. Navyše, vo všetkých prípadoch zaváhal na domácej pôde.

„Bojujeme, bojujeme, ale stále tomu niečo chýba. Ak budeme naďalej bojovať, víťazstvá určite prídu. Sme pozitívne naladení a v ďalšom dueli chceme bodovať," dodal skúsený krídelník, ktorý v aktuálnej sezóne odohral 44 zápasov s bilanciou 5+7.