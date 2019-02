Svetová jednotka vyhodila trénera: Radšej budem šťastná ako úspešná

Nezhody sa začali počas Australian Open.

18. feb 2019 o 14:28 SITA

DUBAJ. Aktuálna ženská tenisová jednotka Naomi Osaková oznámila minulý týždeň ukončenie spolupráce so svojím doterajším trénerom Saschom Bajinom.

Dvadsaťjedenročná Japonka sa k tomuto kroku odhodlala iba 16 dní po triumfe na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open.

Vlastné šťastie je prvoradé

Prečítajte si tiež: Ak by nebola šampiónkou, v Japonsku by ju odsudzovali. Osaková búra rasizmus

„Každý si myslí, že išlo o peniaze," uviedla podľa BBC Osaková a pokračovala: „Vždy bude pre mňa na prvom mieste vlastné šťastie a nie úspechy. Nechcem nič z toho obetovať, len aby som niekoho udržala vo svojom tíme."

Spolupráca Osakovej a Bojina sa začala v decembri 2017. V nasledujúcom období získala Osaková tri významné tituly.

Triumfovala na prestížnom turnaji v Indian Wells a dvoch grandslamových podujatiach za sebou - US Open 2018 a Australian Open 2019.

Po januárovom triumfe v Melbourne sa dostala na čelo rebríčka WTA ako prvá tenistka alebo tenista z Ázie.

Hľadá úprimného človeka

Podľa Japonky sa prvé nezhody medzi ňou a koučom začali už počas úvodného turnaja veľkej štvorky v sezóne.

„Myslím si, že ľudia si všimli, že sa spolu bavíme inak ako predtým," povedala Osaková na prebiehajúcom turnaji v Dubaji a dodala: „Nepoviem o ňom nič zlé, pretože som mu vďačná za všetko, čo pre mňa urobil. V Melbourne som sa snažila nemyslieť na to."

Prečítajte si tiež: Osaková si udržala post líderky, Cibulková je stále v prvej tridsiatke

Osaková ďalej uviedla, že by chcela mať nového kouča už na prestížnom turnaji v americkom Indian Wells (4. - 17. marca).

„Pre mňa je najdôležitejšie, aby som neustále myslela pozitívne. Nechcem mať v tíme človeka, ktorý pôsobí negatívne. To by bolo najhoršie. Chcem mať pri sebe osobu, ktorá mi povie všetko priamo a nie za mojím chrbtom. To je pre mňa najdôležitejšie," skonštatovala Osaková na záver.