Česko môže reprezentovať nemecký futbalista. Je dobrý, priznal tréner

Je spoluhráčom Dudu a Pekaríka.

18. feb 2019 o 15:18 SITA

PRAHA. Česká futbalová reprezentácia by mohla získať zaujímavú posilu z klubu Hertha BSC Berlín. Dres národného tímu by si teoreticky mohol obliecť 24-ročný Davie Selke, bundesligový spoluhráč Slovákov Petra Pekaríka a Ondreja Dudu.

Témou sa v sobotňajšom vysielaní zaoberala Televízia Seznam a upozornil na to v správe portál iDnes.cz.

Tréner českej reprezentácie Jaroslav Šilhavý pripustil, že by Selke mohol hrať za jeho mužstvo.

Dvadsaťštyriročný vysoký útočník v minulosti hral len za mládeženícke výbery Nemecka, navyše jeho matka pochádza z Lanškrouna.

"Bavili sme sa o tom aj s Vladimírom Daridom a Selke si myslí, že nemá šancu na nemeckú reprezentáciu. Tu by sa naskytla šanca, keby bol o neho záujem u nás, pravdepodobne by to išlo. Keď bude hrať takto ďalej, tak o tom môžeme uvažovať, je to skutočne dobrý hráč,“ poznamenal Šilhavý.

Selke má v Bundeslige bilanciu 101 zápasov a 26 gólov.

Strieborný olympijský medailista z Ria de Janeiro 2016 okrem Herthy v minulosti pôsobil v kluboch Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, Normannia Gmünd, TSG 1899 Hoffenheim (všetko v mládežníckej kategórii), Werder Brémy a RB Lipsko.