Shiffrinová: Vlhová je pre mňa veľká motivácia a inšpirácia

Ďalší súboj ich čaká už v utorok.

18. feb 2019 o 20:07 SITA

AARE. Ak by sa dve v súčasnosti najúspešnejšie protagonistky ženského zjazdového lyžovania pohybovali vo svete motorizmu, vyzeralo by to nasledovne.

Američanka Mikaela Shiffrinová je elegantný a technicky výborne pripravený monopost formuly 1, zatiaľ čo Slovenka Petra Vlhová je väčšie a robustnejšie športové auto určené na rely preteky.

Ak však ide o porovnávanie sa v súťaživosti na svahu, je takmer rovnako rýchla ako formula 1 Shiffrinová.

Toľko stručné porovnanie AP.

"Učíme sa na chybách a tešíme sa z toho, že Petra je čoraz silnejšia v porovnávaní sa s Mikaelou. Viem však, že stále nie sme na jej úrovni. Získali sme ale rešpekt," uviedol Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni v rozhovore pre agentúru AP.

"Mikaela vie, že Petra je jediná súperka, ktorá ju dnes dokáže nielen zdolať, ale aj častejšie zdolávať. To posúva ich vzájomnú rivalitu na vyšší stupeň. Ak jedna z nich urobí chybu. tá druhá má automaticky výhodu," pokračoval Magoni.

Čo sa týka nedávnych majstrovstiev sveta vo švédskom Aare, o čosi úspešnejšia na nich bola Shiffrinová. Američanka získala dve zlaté medaily a jeden bronz, Slovenka jedno zlato, jedno striebro a jeden bronz.

V porovnaní priamych konfrontácií však platí remíza. Obe si zmerali sily v obrovskom slalome a slalome. V prvej disciplíne získala Vlhová zlato a Shiffrinová bronz, v slalome to bolo naopak.

"Považujem ju naozaj za veľkú súperku. V každých pretekoch v tejto sezóne, ktoré som vyhrala, bola hneď za mnou. A tam, kde som nezvíťazila, bola to ona, ktorá ma zdolala," pripomenula Shiffrinová známe fakty.

"Petra je pre mňa veľká motivácia aj inšpirácia. Viem, že musím jazdiť na sto percent, lebo ona to tak robí bez výnimky," dodala Američanka.

Je, spí a počúva slovenské stanice

Obľúbenou témou porovnávania sú fyzické parametre oboch veľkých súperiek. Desať centimetrov a 10 kilogramov navyše v prospech Vlhovej sú na súťažnom svahu výhoda aj nevýhoda.

Tak to vidí aj tréner Magoni.

"Fyzická prevaha pomáha, ale aj nie. Keď máte konskú silu, musíte ju aj udržať pod kontrolou. To je ako mať silné auto na ulici a nespôsobiť s ním nehodu," povedal Magoni.

Taliansky odborník spolupracuje s Vlhovou tretiu sezónu a už ju celkom dobre pozná. Napríklad jej výška je daná rodinnými parametrami.

"Ona je vlastne najmenšia. Jej brat aj rodičia sú vyšší," vravel Magoni.

Prezradil tiež, čo robí jeho zverenkyňa, keď práve nesúťaží alebo netrénuje: "Ona je veľký športovec, stále sa pohybuje v teplákovej súprave. A okrem toho je, spí a počúva slovenské rozhlasové stanice."

Mazeová bola talent, s Vlhovou je to o tvrdej práci

Magoni si dovolil aj porovnanie svojej bývalej mimoriadne úspešnej zverenkyne Slovinky Tiny Mazeovej so Slovenkou Petrou Vlhovou.

Mazeovú trénoval štyri roky a spoluprácu ukončili rekordnou sezónou 2012/2013 so ziskom 2414 bodov vo Svetovom pohári.

"Tina bola už etablovaná šampiónka, keď som ju prevzal. S Petrou je to o budovaní jej kariéry. Rozdiel je aj v tom, že Tina bola prírodný talent a s Petrou je to viac o tvrdej robote," tvrdil Magoni.

Taliansky tréner odpovedal aj na otázku, či mu vyhovuje súkromný tím Vlhovcov, ktorého hlavným financmajstrom je jej otec a jedným z asistentov brat Boris.

"Petra je môj šéf, naše rozhodnutia sa rodia veľmi rýchlo. Je to väčšinou áno alebo nie. A čo sa týka brata, je to presne človek, s ktorým sa rada porozpráva, keď to potrebuje," doplnil.

Pred záverom Svetového pohára 2018/2019 sú karty rozdané tak, že Shiffrinová je s 1694 bodmi na konte takmer istá víťazka a Vlhovej s 1043 bodmi by už nemalo ujsť celkové druhé miesto.

Ďalší diel ich vzájomného súboja príde na rad už v utorok v Štokholme, kde budú od 17:30 na programe tzv. mestské preteky v paralelnom slalome.

Na rovnakom podujatí na Nový rok v Osle dominovala Vlhová.