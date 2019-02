Hráč Manchestru City o zápase proti Schalke: Klubu som odpustil, ale bolo to ťažké

Juventus čaká náročný zápas.

20. feb 2019 o 6:00 TASR

MADRID. V stredajšom osemfinálovom programe futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 budú v akcii traja ašpiranti na celkový triumf.

Taliansky šampión Juventus Turín sa predstaví v Madride proti Atléticu, ambiciózny Manchester City na pôde Schalke 04 Gelsenkirchen.

Oba duely sa začnú od 21.00 h. Odvety sú na programe v utorok 12. marca.

Juventus čaká na zisk najprestížnejšej európskej klubovej trofeje 22 rokov. V predchádzajúcich štyroch sezónach sa dvakrát prebojoval do finále, ale posledný krok bol nad jeho sily.

V oboch prípadoch stroskotal na španielskych súperoch. Najprv ho pokorila Barcelona, potom Real Madrid.

Juventus má čo Atleticu vracať

Pred sezónou sa vedeniu Juventusu podarilo dotiahnuť najlepšieho strelca histórie Ligy majstrov Cristiana Ronalda.

Aj s výraznou posilou však na zverencov trénera Massimiliana Allegriho čaká ťažká skúška. Oba tímy patria k najskúsenejším, v uplynulých piatich rokoch sa stalo iba raz, že by vo finále európskych pohárov chýbal jeden z nich.

"Kto chce dosiahnuť až na vrchol, nesmie sa nikoho báť. Na druhej strane, musíme si byť vedomí kvalít Atlética. Hrá sa na dva zápasy. Zásadné bude presadiť sa v Madride. Ak sa nám to nepodarí, budeme mať podstatne sťaženú úlohu," povedal Allegri podľa agentúry AFP.

Liga majstrov, osemfinále - stredajší program: 21:00 Atlético Madrid - Juventus Turín

Atlético Madrid - Juventus Turín 21:00 Schalke 04 Gelsenkirchen - Manchester City /oba zápasy vysiela Orange Sport/

"O našom súperovi vieme všetko. Poznáme štýl Diega Simeoneho, majú silnú defenzívu a výborné protiútoky. Na to si musíme dať pozor," povedal pre oficiálny web UEFA Paulo Dybala.

Juventus má Atléticu čo vracať. Pri predošlej vzájomnej konfrontácii v skupinovej fáze ročníka 2014/2015 Juventus doma iba remizoval a u súpera podľahol 0:1. V stredajšom zápase však pôjde o viac a uvedomuje si to aj kouč Diego Simeone: "Bude to ako finále. Nesmieme spraviť chybu."

Motiváciou navyše bude fakt, že finále Ligy majstrov 2018/2019 sa uskutoční 1. júna na domovskom štadióne Atlética Wanda Metropolitano.

"Bolo by skvelé, ak by sme to dopriali našim fanúšikom. Cesta do finále bude ťažká, ale všetci sme pripravení vydať to seba všetko," uviedol útočník Madridčanov Antoine Griezmann.

Túžbu po "domácom" finále cíti aj Simeone, ale pripomína, že v Lige majstrov nie je priestor pre sentiment: "Samozrejme, že nás inšpiruje možnosť zahrať si pred vlastnými fanúšikmi, vo vlastnom meste, ale je to bezpredmetné. Dostaneme iba to, čo si zaslúžime."

Manchester City je v hre o štyri trofeje

Nemenej ambiciózny je Manchester City. Úradujúci anglický majster síce od vstupu arabského kapitálu dominuje v domácej súťaži, no na výraznejší úspech v Lige majstrov iba čaká.

V uplynulých desiatich sezónach postúpil cez osemfinále iba dvakrát. Tentoraz na neho čaká papierovo prijateľný súper Schalke 04 Gelsenkirchen.

Nemecký klub sa v Bundeslige trápi, keď sa pohybuje na spodných priečkach tabuľky.

Manchester je v opačnej pozícii. V hre je o štyri trofeje, vrátane titulu v Premier Legaue.

"Je veľmi dôležité, že sme v tejto pozícii. Určite lepšie, ako keby sme bojovali iba na jednom fronte. Teraz nás čaká najväčšia výzva a uvidíme, čo bude v máji a júni," vyhlásil tréner City Pep Guardiola.

"Musíme byť ostražití, Schalke nemá čo stratiť," povedal stredopoliar City Ilkay Gündogan. Jeho a Leroya Saneho čaká špeciálny zápas.

Minulosť oboch je spätá so Schalke, hoci v rozličných smeroch.

Dvadsaťosemročný Gündogan sa narodil v Gelsenkirchene, ale v akadémii Schalke pôsobil iba krátko - ako osemročný musel klub opustiť.

"Odpustil som im, ale nebolo to jednoduché. Aj ma neskôr kontaktovali, ale vtedy som nereagoval," priznal Gündogan.

O päť rokov mladší Sane bol v opačnej situácii. Do Schalke prišiel v rannom veku a s trojročnou prestávkou pobudol v tíme až do prestupu do City v roku 2016.