Ráno dostaneš výpoveď, kričali fanúšikovia Chelsea na trénera Sarriho

Kormidelník priaznivcom rozumie.

19. feb 2019 o 10:49 SITA

LONDÝN. Futbalisti londýnskeho mužstva FC Chelsea doma prehrali v pondelňajšom osemfinálovom stretnutí FA Cupu 0:2 proti Manchestru United.

V repete minuloročného finále sa tak United pomstili tímu, ktorý ich zdolal vo Wembley 1:0. Chelsea sa tak s istotou nepodarí obhájiť titul. Po ďalšej prehre v dôležitom zápase sa navyše znovu čoraz hlasnejšie hovorí o možnom konci trénera Maurizia Sarriho na lavičke tímu zo Stamford Bridge.

Pocítiť mu to v zápase dali aj domáci fanúšikovia. Chelsea za celý zápas iba dva razy vystrelila do priestoru bránky súpera.

Navyše, keď skúsený Talian v 82. minúte za nepriaznivého stavu vymenil obrancu Davida Zappacostu za ďalšieho obrancu Césara Azpilicuetu, viacerí priaznivci tímu z Londýna tomuto ťahu nerozumeli.

Nasledovali pokriky "You don't know what you're doing" ('nevieš, čo robíš', pozn.) a následne aj chorál "you're getting sacked in the morning" (ráno dostaneš výpoveď).

"Rozumiem situácii a aj našim priaznivcom, lebo rezultát naozaj nie je dobrý. Vypadli sme z FA Cupu, takže to chápem, ale obávam sa jedine o výsledky," povedal Sarri k otázke možného konca na pozícii kouča tímu.

Od začiatku kalendárneho roka 2019 vyhral 60-ročný rodák z Neapola iba šesť zápasov z dvanástich. "Nemali sme dostatok šťastia. V prvom polčase sme hrali lepšie ako súper, avšak prehrávali sme 0:2 a začali sme byť zmätení. Hrali sme dobre, ale potrebujeme byť agresívnejší," doplnil Sarri.

Naopak, hosťujúci Manchester sa revanšoval za minulotýždňovú prehru v Lige majstrov proti PSG (0:2). ManUnited sa podarilo vyradiť obhajcu FA Cupu desiaty raz v histórii súťaže, čo nedokázal žiaden iný tím v Anglicku.

Pre Oleho Gunnara Solskjaera išlo o jedenáste víťazstvo z trinástich zápasov od momentu, ako prevzal pozíciu lodivoda tímu z Old Traffordu. "Chceli sme vhodne zareagovať na predošlý výsledok a podarilo sa nám to. Podali sme skvelý výkon," poznamenal po stretnutí nórsky kouč.

Úspešného osemfinalistu z Manchestru čaká vo štvrťfinále zápas proti Wolverhamptonu Wanderers. Duel sa uskutoční v polovici marca.