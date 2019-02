Veľký úspech pre tenistku Kužmovú. Na turnaji v Dubaji vyradila Kiki Bertensovú

Prvýkrát zdolala súperku z Top 10.

19. feb 2019 o 11:41 SITA

DUBAJ. Slovenská tenistka Viktória Kužmová zvíťazila 6:2, 4:6, 7:6 (6) nad turnajovou sedmičkou Kiki Bertensovou z Holandska v utorňajšom stretnutí 2. kola dvojhry na turnaji WTA Premier 5 Dubai Tennis Championships v Dubaji (dotácia 2 828 000 USD, tvrdý povrch).

Pre 20-ročnú Kužmovú ide o prvý kariérny triumf nad hráčkou Top 10 rebríčka WTA.

V súboji o postup do štvrťfinále ju čaká rovesníčka Sofia Keninová z USA, s ktorou má pozitívnu zápasovú bilanciu (2:1). Naposledy uspela Kužmová v 2. kole na januárovom turnaji v novozélandskom Aucklande.

Kužmová získala štyri hry po sebe

Kužmová štartuje po prvý raz v kariére na podujatí v Dubaji, v 1. kole zdolala v dvoch tajbrejkoch Američanku Bernardu Perovú. Za postup do osemfinále získa prémiu 29 695 amerických dolárov a do rebríčku WTA si pripíše 105 bodov.

Slovenská fedcupová reprezentantka Kužmová (46. v rebríčku WTA) a Bertensová (8.) odohrali prvé vzájomné stretnutie. Hneď v úvode prvého setu stratila Slovenka svoj servis. Získala však vo svoj prospech nasledujúce štyri hry a ujala sa vedenia 4:1.

Za stavu 5:2 premenila Kužmová na príjme tretí setbal a viedla 1:0 na sety. V druhom dejstve prišla ako prvá o svoje podanie v piatej hre slovenská tenistka, okamžite sa jej podarilo odpovedať a vyrovnala na 3:3. V závere druhého setu dokázala Bertensová získať tri hry za sebou a vyhrala ho 6:4.

V úvode tretieho dejstva čelila Kužmová v prvej a tretej hre brejkbalom, podarilo sa jej ich odvrátiť. Vo štvrtej hre zobrala Slovenka iniciatívu do svojich rúk, zobrala súperke servis a po potvrdení brejku viedla už 4:1.

Za stavu 5:3 nevyužila Kužmová mečbal, prišla o svoje podanie a dovolila súperke znížiť na 4:5, ktorá následne vyrovnala na 5:5. O osude stretnutia musel rozhodnúť tajbrejk. V skrátenej hre uspela Kužmová v pomere 8:6 a tešila sa z víťazstva.

Slovensku kvôli zraneniu nepomohla

Zverenkyňa Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC Kužmová má za sebou vydarenú vlaňajšiu sezónu. Začala ju mimo Top 100 a ukončila ju na 50. mieste. V úvode tohtoročnej sezóny sa dostala do semifinále na turnaji v Aucklande.

Na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open ju v 2. kole zastavila nasadená päťka Elina Svitolinová z Ukrajiny. Naposledy sa rodáčka z Košíc Kužmová predstavila na podujatí v ruskom Petrohrade.

V dvojhre skončila už v 2. kole, no vo štvorhre sa premiérovo predstavila vo finále, na titul však po boku Rusky Anny Kalinskej nedosiahla.

Následne nemohla pre zdravotnú indispozíciu pomôcť slovenskému tímu v stretnutí Pohára federácie proti Lotyšsku, Slovenky podľahli v Rige domácim tenistkám 0:4 a čaká ich aprílový súboj o zotrvanie v II. svetovej skupine.

Z Kužmovej triumfu mal veľkú radosť jej tréner Michal Mertiňák. "Je to pre Viki životné víťazstvo, prvýkrát zdolala hráčku z Top 10. Bol to ťažký zápas. v ktorom Viki proti ôsmej hráčke sveta nemala čo stratiť. Aj keď si hneď na úvod prehrala podanie, nezlomilo ju to a vyhecovala sa k super výkonu."