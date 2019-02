Štartujú severské majstrovstvá sveta. Slovensko na nich nikdy nezískalo medailu

Šídlová bude historicky prvou skokankou.

SEEFELD. Na majstrovstvách sveta v severských lyžiarskych disciplínach v rakúskych strediskách Seefeld a Innsbruck (19. februára - 3. marce) sa zúčastní päť Slovákov.

Alena Procházková, Barbora Klementová, Ján Koristek a Andrej Segeč zasiahnu do bojov v behu na lyžiach. Vôbec prvýkrát bude mať SR účasť v ženských skokoch, kde sa predstaví iba 17-ročná Viktória Šídlová.

Všetci Slováci sú fit a pripravení

Aj vzhľadom na priebeh tejto sezóny slovenská výprave nemá prehnané očakávania.

"Ciele sme postavili realisticky. Bolo by dobré, keby sa nám podarilo umiestniť sa do Top 30," uviedol pre TASR športový riaditeľ bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (BÚ SLA) Michal Malák.

Ženská časť výpravy zabojuje v šprintoch, vrátane tímového, Procházková sa predstaví aj na 10 km. Medzi mužmi Segeč absolvuje šprinty, v prípade Koristeka rozhodnutie ešte padne.

"Uvažovali sme nad skiatlonom, ale ten bude deň pred tímovou súťažou, tak sme si to rozmysleli. Pozitívom je, že všetci štyria sú fit a pripravení. Dúfam, že to tak aj zostane, predsa, ideme autom a cesta spôsobuje istú záťaž," dodal Malák.

Historickú premiéru zažije Slovensko v skokoch na lyžiach žien. V kvalifikácii súťaže na strednom mostíku sa popasuje o postup do hlavnej súťaže talentovaná Šidlová.

Najväčšími favoritmi sú Nóri

"Ide o našu prvú lastovičku. Viktória sa na šampionát špeciálne nepripravovala. Do Seefeldu ide predovšetkým zbierať cenné skúsenosti a otestovať svoju výkonnosť."

,,Ak by sa jej podarilo postúpiť do hlavnej súťaže, bol by to veľký úspech," povedal pre TASR Ján Tánczos, zastupujúci športovo-technický riaditeľ skokanského úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie.

V Seefelde rozdajú dovedna 22 medailových kolekcií. Okrem behu na lyžiach a skokoch obsahuje program MS aj severskú kombináciu. V tej Slovensko nebude mať zastúpenie.

Najviac sa očakáva tradične od najúspešnejšej krajiny Nórska. V celkovej medailovej bilancii získali Nóri 342 pódiových umiestnení. S veľkým odstupom sú druhí Fíni s 200 medailami.

Slovensko na cenný kov čaká, najbližšie k nemu bol Martin Bajčičák, ktorý sa v roku 2005 na šampionáte v Oberstdorfe umiestnil v skiatlone na štvrtej priečke.

Prehľad slovenských umiestení v najlepšej desiatke na MS v ére samostatnosti:

4. miesto: MS 2005 v Oberstdorfe (Nem.) - Martin Bajčičák, skiatlon

5. miesto: MS 1993 vo Falune (Švéd.) - Alžbeta Havrančíková, 30 km voľnou technikou

6. miesto: MS 2003 vo Val di Fiemme (Tal.) - Ivan Bátory, 15 km klasicky

6. miesto: MS 2007 v Sappore (Jap.) - Martin Bajčičák, 50 km klasicky s hromadným štartom

6. miesto: MS 2011 v Osle (Nór.) - Alena Procházková, šprint voľne

7. miesto: MS 2007 v Sappore (Jap.) - Alena Procházková a Katarína Garajová, tímšprint voľne

7. miesto: MS 2009 v Liberci (ČR) - Alena Procházková, šprint voľne

8. miesto: MS 2013 vo Val di Fiemme (Tal.) - Alena Procházková, šprint klasicky

8. miesto: MS 2015 vo Falune (Švéd.) - Alena Procházková, šprint klasicky

10. miesto: MS 1997 v Trondheime (Nór.) - Ivan Bátory, 50 km klasicky

10. miesto: MS 2005 v Oberstdorfe (Nem.) - Martin Bajčičák, 15 km voľne

10. miesto: MS 2009 v Liberci (ČR) - Martin Bajčičák, 15 km klasicky