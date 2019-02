Vlhová: Vypadnutie v paralelnom slalome ma až tak nemrzí, na MS som si splnila sen

Slovenka sa vrátila zo Švédska.

20. feb 2019 o 7:26 TASR

BRATISLAVA. Lyžiarka Petra Vlhová sa z majstrovstiev sveta vrátila na Slovensko šťastná, ale unavená. Aj preto sa v nasledujúcich dňoch chystá predovšetkým oddychovať.

V utorok tesne pred polnocou ju na letisku v Bratislave okrem novinárov privítali prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Jozef Gönci.

Vlhová: Titul v obrovskom slalome som nečakala

Dvadsaťtriročná čerstvá držiteľka kompletnej medailovej zbierky z MS zo švédskeho Aare sa teší predovšetkým na posteľ.

"Teším sa na to, že si ľahnem do postele, a že budem mať čas na seba. Potrebujem zmeniť prostredie a aj aktivity, aby som si od všetkého oddýchla," uviedla Vlhová.

Okrem oddychu chce pred ďalšími pretekmi v sezóne aj poriadne zregenerovať svoje telo.

"Veľmi sa teším, že som sa zo Štokholmu mohla rýchlo presunúť na Slovensko. Máme teraz dva dni voľna, potrebujem sa zregenerovať. Aj hlavu, aj telo. Bola som mesiac preč, bolo to náročné obdobie. Pripravovala som sa na MS a to bolo náročné po fyzickej aj psychickej stránke," povedala Vlhová.

Liptáčka na MS získala zlato v obrovskom slalome, striebro v alpskej kombinácii a bronz v špeciálnom slalome.

"Možno by sa mi všetko splnilo, keby som mala tri zlaté. Ale pred MS sme si priali, aby sme boli čo najúspešnejší. Je úžasné, že sme získali v troch disciplín tri medaily. Možno to ešte nevnímam. Ale to, že budem majsterka sveta v obrovskom slalome, to som naozaj nečakala. Vyhrala som aj s toľkými chybami. Vedeli sme v tíme, že to príde, lebo som mala v tejto disciplíne na viac. Napokon to vyšlo a je to úžasné," dodala slovenská lyžiarka.

Po titule v obrovskom slalome sa však na túto disciplínu nechce špecializovať. "Nechcem, aby to tak bolo, pretože slalom je predsa len moja srdcovka. Aj keď v obráku sa cítim momentálne oveľa lepšie. Ale všetko sa to môže zmeniť," dodala.

Oslavovať budú po sezóne

Po svetovom šampionáte absolvovala Vlhová v utorok paralelný slalom Svetového pohára v Štokholme. V ňom však vypadla vo štvrťfinále, keď nedokončila druhú jazdu po zaváhaní pri skoku.

"Po MS som bola veľmi vyčerpaná, takže Štokholm ma až tak nemrzí. Ale cítila som sa dobre, jazdila som skvelo, ale jedna chybička sa pritrafila a bola som z hry von. Mrzí ma to, ale medaily z MS sú viac," poznamenala Vlhová.

Tri cenné kovy z MS v tíme Vlha osláviť ešte nestihli, to príde na rad až po sezóne.

"Oslavovať budeme až potom, teraz si to nemôžem dovoliť. Ale po každej medaile na MS sme sa u mňa na izbe porozprávali o tom, ako sme šťastní, ale aj kde som urobila chyby. Už na druhý deň sme sa vrátili do stereotypu a sústredili sme sa na to, aby som mohla získať ďalšiu medailu."

Slovenská lyžiarka sa už teší na koniec sezóny a najmä na oddych, ktorý si po nej dopraje. Ešte ju čakajú preteky v Špindlerovom Mlyne (8. - 9. marca) a finále Svetového pohára v Soldeu v Andorre (11. - 17. marca).

"Sezóna je veľmi náročná, takže určite si pôjdem niekam oddýchnuť a vypnúť. Potom sa budem tešiť na moju motorku, loďku a takéto veci. Silu na zvyšok sezóny ešte nájdem, ale musím si teraz nájsť čas sama na seba. Malý glóbus už nezískam, ale inak je všetko otvorené. Chcem si udržať pódiové miesto v obrovskom slalome a udržať si celkové druhé miesto. To je neskutočný výsledok. Je to kúsok, ale zároveň ďaleko. Musím sa koncentrovať, lebo v tejto časti sezóny už sa veľmi človeku nechce, je taký lenivejší."