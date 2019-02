Nemá kondíciu a ani formu. Štvornásobný majster sveta Schempp ukončil sezónu

Nezúčastní sa ani MS.

20. feb 2019 o 14:29 TASR

LIPSKO. Nemecký biatlonista Simon Schempp predčasne ukončil súťažnú sezónu a nezúčastní sa ani na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde, ktoré štartujú 7. marca.

Svetový šampión z roku 2017 nedokázal nájsť potrebnú formu a fyzickú kondíciu, v celkovom poradí Svetového pohára mu patrí momentálne až 38. priečka.

"Nanešťastie, v tejto zime sa už nepredstavím v žiadnych pretekoch. To znamená, že nebudem štartovať ani v Östersunde. Je to, samozrejme, trpký koniec sezóny, lebo som do poslednej chvíle dúfal a tvrdo pracoval na tom, že sa všetko ešte otočí," citovala agentúra DPA 30-ročného pretekára.

Schempp má v zbierke dokopy štyri tituly majstra sveta.