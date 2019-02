Tréner Manchestru United o hviezdnom Sánchezovi: Je ako nádoba s kečupom

Futbalista vie, že by mal hrať lepšie.

20. feb 2019 o 16:44 SITA

MANCHESTER. Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer prirovnal svojho zverenca Alexisa Sáncheza k nádobe kečupu. Tridsaťročný krídelník po prestupe z Arsenalu Londýn zatiaľ v tíme United nenapĺňa očakávania.

V aktuálnom ročníku odohral v Premier League 14 zápasov a strelil jediný gól. "Je ako nádoba s kečupom. Nič z nej nejde a keď po nej začnete búchať, vyleje sa toho viac, ako ste chceli," uviedol Solskjaer, citoval ho aj portál telegraph.co.uk.

"Keď sa mu podarí streliť gól, myslím si, že si začne znovu viac veriť. Aktuálne nehrá tak, ako sme zvyknutí, potrebuje získať sebavedomie," poznamenal ďalej nórsky kouč a pokračoval.

"Má tridsať rokov, stále môže hrať na najvyššej úrovni ešte dlhé obdobie. Je tu už rok, ja som tu iba dva mesiace a od môjho príchodu bol zranený. Bolo by odo mňa nespravodlivé, ak by som chcel, aby hneď hral na vrchole svojich možností. Som si istý, že v závere sezóny bude skvelý."

Čilský ofenzívny univerzál si nemyslí, že by mal nízke sebavedomie. "Mal by som hrať lepšie. Nie je tu priestor na zlé výkony. Chcel by som tomuto klubu priniesť viac radosti, ktorý do mňa investoval a kúpil ma. Keď si futbalista neverí, je to jeho koniec."

,,Ja stále verím v to, čo robím. Potrebujem byť v kontakte s loptou, keď ju nemám, strácam iskru. Chcel by som nastúpiť v každom zápase, ale teraz som veľa nehral. To však nie je ospravedlnenie. Keď budem hrať 10 či 20 minút, aj tak musím byť rozdielový hráč," zhodnotil rodák z Tocopilly.