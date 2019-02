Rakitič pravdepodobne opúšťa Barcelonu, v Interi by mal byť lídrom

Katalánsky klub už má za Chorváta náhradu.

21. feb 2019 o 11:10 SITA

BARCELONA. Dni chorvátskeho vicemajstra sveta Ivana Rakitiča v španielskom futbalovom klube FC Barcelona sú pravdepodobne spočítané.

Tridsaťročný stredopoliar je stabilnou súčasťou základnej zostavy trénera Ernesta Valverdeho, ale funkcionári Barcelony mu údajne nebudú brániť v odchode, keďže s ním neplánujú predĺžiť kontrakt platný do 30. júna 2021.

Rakitič sa podľa talianskych médií už rozhodol, že prestúpi do tamojšieho Interu Miláno. Inter by rád získal hráča, ktorý by sa ihneď zhostil úlohy lídra mužstva, čo Rakitič dokonale spĺňa.

Inter údajne ponúkol Barcelone 35 miliónov eur, tá žiada ešte o desať miliónov viac. Podľa denníka Gazzetta dello Sport by však mohlo dôjsť ku kompromisu a Rakitič by sa v lete mohol presťahovať do Milána za 40 miliónov eur.

V prípade, že by Rakitič odišiel z Camp Nou, v katalánskom klube už majú náhradu na jeho miesto. Po skončení aktuálnej sezóny 2018/2019 príde do Barcelony mladý záložník Ajaxu Amsterdam Frenkie de Jong.