Do programu olympijských hier v Paríži možno zaradia aj breakdance

Diskutuje sa aj o športovom lezení, skejtbordingu a surfingu.

21. feb 2019 o 12:00 SITA

PARÍŽ. Organizátori OH 2024 v Paríži by radi zaradili breakdance do programu tohto celosvetového podujatia.

Bola by to premiéra tejto súčasti tanečného odvetvia pod piatimi kruhmi. Olympijský program vo Francúzsku by mal obsahovať okrem tradičných športov obsahovať aj športové lezenie, skejtbording a surfing, tie sú už súčasťou OH 2020 v japonskom Tokiu ako doplnkové.

Tento návrh organizačného výboru OH 2024 ešte musí prejsť schvaľovacím konaním na pôde Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Parížania sa ešte zaoberajú neistým statusom bejzbalu, softbalu a karate, ale aj kampaňami o zaradenie do olympijského programu squashu, šachu a snookru.

MOV chce s určitosťou zachovať limit 10 500 športovcov na celom podujatí, takže v prípade prijatia nových odvetví musí pristúpiť k škrtom v ďalších.

Najprv sa návrhom francúzskej strany bude zaoberať Programová komisia MOV, ktorá svoje stanovisko posunie Výkonnému výboru MOV. V júni by mal výbor vydať provizórny verdikt a definitíva by mala byť známa v decembri 2020.

Breakdance mal úspech v októbri 2018 ako súčasť olympijských hier mládeže v argentínskom Buenos Aires, kde mali Francúzi hneď po Američanoch druhý najvyšší počet zástupcov.

Informácie priniesol portál insidethegames.biz.