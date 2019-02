Šidlová bude prvou slovenskou skokankou na lyžiach na MS, ide najmä zbierať skúsenosti

Sedemnásťročná skokanka štartovala aj na juniorských majstrovstvách v Lahti.

21. feb 2019 o 13:28 SITA

SEEFELD. Na majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v Rakúsku bude mať Slovensko zastúpenie aj v skokoch na lyžiach, a to v kategórii žien.

Na mostíkoch pôjde o historickú premiéru Slovenky na MS v ére samostatnosti.

V nominácii figuruje stále iba 17-ročná Viktória Šidlová (nar. 12. marca 2001), ktorá sa predstaví v kvalifikácii súťaže na strednom mostíku HS-109 v Seefelde. Tá je na programe v stredu 27. februára o 15.00 h, následná hlavná súťaž sa začne 1. kolom o 16.15 h.

„Viktória je veľmi mladá skokanka, ktorá si pôjde na MS 2019 predovšetkým otestovať svoju výkonnosť a nazbierať skúsenosti z podujatia takéhoto rangu. Ak by sa z kvalifikácie prebojovala do hlavnej súťaže medzi elitnú štyridsiatku, bol by to obrovský úspech," uviedol pre agentúru SITA predseda skokanského úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Ján Tánczos.

“ Viktória nemá ešte dosť naskákané, jej účasť na majstrovstvách sveta v Rakúsku bude pre ňu cennou skúsenosťou, tak sa na to treba aj pozerať. „ Ján Tánczos, predseda skokanského úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie

Členka klubu ŠK Kartík Banská Bystrica štartovala pred mesiacom na majstrovstvách sveta junioriek vo fínskom Lahti, v individuálnej súťaži ju 24. januára klasifikovali v konkurencii 53 skokaniek v kvalifikácii na 50. priečke, čo nestačilo na postup do finálového 2. kola medzi tridsiatku najlepších.

„Viktória nemá ešte dosť ´naskákané´, jej účasť na majstrovstvách sveta v Rakúsku bude pre ňu cennou skúsenosťou, tak sa na to treba aj pozerať. Vôbec prvýkrát má Slovensko zastúpenie na MS v ženskej skokanskej súťaži. K dispozícii je aj ďalšia skokanka Nina Bezúchová, ktorá však necestovala na šampionát do Rakúska," poznamenal ďalej Ján Tánczos a dodal:

„Viktória trénovala v Poľsku, ešte v polovici decembra sa zúčastnila v Nórsku na pretekoch Kontinentálneho pohára, kde obsadila 22. a 25. miesto. Na MS v Seefelde to nebude pre ňu jednoduché, verím, že to zvládne."