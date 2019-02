Škrtel sa teší na zápas pod zatiahnutou strechou, na Zenit má len pozitívne spomienky

Fenerbahce si v prvom zápase udržalo čisté konto.

21. feb 2019 o 13:47 SITA

PETROHRAD. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel sa vo štvrtok so svojím tureckým klubom Fenerbahce Istanbul predstaví v ruskom Petrohrade, kde v minulosti hrával za tamojší Zenit (2004-2008).

Následne prestúpil do anglického FC Liverpool, kde strávil dlhých osem a pol roka. Práve Zenit a Fenerbahce sa vo štvrtok stretnú v odvete šestnásťfinále Európskej ligy 2018/2019.

Minulotýždňový úvodný duel sa pri Bospore skončil tesným triumfom Fenerbahce (1:0). „Vieme, že Zenit má v pláne odohrať dobrý zápas, bude chcieť zvrátiť nepriaznivý stav, ale myslím si, že sme na to pripravení. Som rád, že som mal možnosť hrať v Petrohrade a taktiež mám radosť, že som sa sem vrátil.

Pôsobil som tu tri a pol roka, mám na to iba pozitívne spomienky," vyhlásil Škrtel podľa oficiálnej stránky Zenitu.

V Petrohrade opäť môže dôjsť aj na slovenský mikrosúboj Škrtela s Róbertom Makom, ktorý pred týždňom v Istanbule nepremenil pokutový kop. Odvetné stretnutie sa bude hrať na modernom štadióne Krestovskij, ktorý postavili pre vlaňajšie majstrovstvá sveta v Rusku.

„Veľa som o tomto štadióne počul od Róberta Maka. Konečne som mal možnosť vidieť ho naživo a musím povedať, že je veľmi pekný. Zvlášť, keď to mám porovnať so štadiónom Petrovskij, kde sme za mojich čias mali veľmi odlišné podmienky.

Všetci môžeme byť iba radi, že si vo februári zahráme v Petrohrade pod zatiahnutou strechou. Bude to dobré nielen pre hráčov, ale aj fanúšikov," dodal 34-ročný rodák z Handlovej.

Fenerbahce si v prvom zápase proti Zenitu udržalo čisté konto. Ak by to hráči tureckého zástupcu dokázali aj v Petrohrade, s určitosťou by to znamenalo ich postup do osemfinále EL.

„Je to jednoduché, musíme robiť to, čo v prvom zápase v Istanbule. Myslím si, že dokážeme zvládnuť odvetu na najvyššej možnej úrovni," skonštatoval Martin Škrtel.