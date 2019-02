Paul Stastny pre SME: Otec dosiahol ako človek ešte viac ako hokejista

Otec poradí, ale dokáže aj uzemniť.

21. feb 2019 o 14:11 Juraj Berzedi, Lenka Waterkotte

Je synom legendárneho slovenského hokejistu Petra Šťastného. Reprezentuje však USA, za ktoré si zahral na dvoch olympiádach a troch svetových šampionátoch.

Na Slovensku bol naposledy pri rozlúčkovom zápase Pavla Demitru. Miluje bryndzové halušky a rád by si na Slovensku zahral na májových majstrovstvách sveta. „Bolo by to skvelé,“ reagoval 33-ročný hokejista PAUL STASTNY.

Za jeden rok ste vymenili tri kluby. Zo St. Louis ste počas minulej sezóny putovali do Winnipegu a odtiaľ ste pred začiatkom aktuálneho ročníka prestúpili do Vegas Golden Knights. Ako sa vám páči v meste hriechu?

„Počasie je tu iné, ale tímy sú podobné. Všetci hokejisti na tejto úrovni majú podobné hodnoty. Vegas je veľké, ale zároveň i malé mesto. Srdcom je hlavná ulica Strip, kde pulzuje spoločenský život.

V meste je prajná a úzka komunita. Páči sa mi podpora lokálnych fanúšikov, ktorí nás chcú vidieť stále víťaziť.“

Aké sú vaše obľúbené miesta v Las Vegas?

„Najradšej som doma s deťmi. Bývame v pokojnej štvrti Summerlin, kde máme tréningovú halu. Sú tam rôzne možnosti, kde sa môžu deti zahrať.

Keď potrebujeme zábavu, ideme do centra na nákupy, do reštaurácie alebo si pozrieť dobrú šou. Boli sme na koncertoch Lady Gaga a Celine Dion.

Las Vegas je mesto dvoch tvárí. Je príjemné, že si môžeme užiť to najlepšie z oboch svetov.“

Váš otec Peter Šťastný patrí k najlepším slovenským hokejistom v histórii. Hokej hrávali aj jeho bratia Vladimír, Marián a Anton. Aké bolo vyrastať v hokejovej rodine?