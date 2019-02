Slovák Konôpka v Malajzii s veľkou šancou vybojovať si účasť v Le Mans

Súťažiť bude v najsilnejšej kategórii.

21. feb 2019 o 21:01 TASR

KUALA LUMPUR. Automobilový tím ARC Bratislava bude počas nadchádzajúceho víkendu reprezentovať Slovensko na okruhu Sepang v Malajzii v poslednom kole Ázijskej Le Mans Série 2018/2019.

Jazdec Miroslav Konôpka figuruje na 3. mieste priebežného poradia triedy LMP2, no v podskupine LMP2 AM vedie s náskokom 9 bodov. Víťaz tejto kategórie automaticky dostane pozvánku na slávnu 24-hodinovku v Le Mans.

Podobný úspech sa Konôpkovi a jeho tímu podarilo dosiahnuť pred dvoma rokmi, keď na rovnakom okruhu prišiel ako líder triedy LMP3. Tento rok je v najsilnejšej kategórii LMP2 na vedúcej pozícii vďaka víťazstvám v predchádzajúcich kolách v Japonsku a Thajsku.

Posádka Konôpka (SR), Darren Burke (V. Brit.) a Kang Ling (Čína) bude v Ligieri JS P217 Gibson bojovať v náročnej konkurencii v tropických podmienkach v nedeľňajšej štvorhodinovke. Na potvrdenie celkového víťazstva v seriáli jej stačí skončiť na 2. mieste.

"Aj predvlani sme sem prišli ako lídri a v prvej zákrute po štarte pretekov sme dostali ranu a bolo zle. Štyri hodiny sú dlhá doba, no sme odhodlaní splniť náš cieľ. Povedal som pred sezónou, že chcem naposledy skúsiť vybojovať si štart v Le Mans a teraz ho máme na dosah.

Urobíme všetko pre to, aby sa to podarilo. Ďakujeme všetkým doma za podporu, držte nám palce, budeme to potrebovať," uviedol v tlačovej správe.

ARC Bratislava má teoreticky šancu aj na celkové víťazstvo v seriáli. Ligier z číslom 4 by však musel vyhrať a tím United Autosport s číslom 22 by nesmel získať ani bod, teda vypadnúť. Slovensko by na štarte pretekov 4H of SEPANG malo mať ešte jedno vozidlo.

Do triedy LMP3 prihlásili prototyp Ginetta s posádkou Mike Simpson (V. Brit.), Neale Muston (Austr.). Obaja sa výraznou mierou zaslúžili o postup ARC Bratislava na 24h Le Mans 2017 a tento víkend by mali opäť hájiť žlté farby tímu.

V piatok sa bude na Sepangu jazdiť 90-minútový tréning. V sobotu ráno bude víkend pokračovať druhým tréningom s rovnakou dĺžkou a popoludňajšou kvalifikáciou. Preteky sa začínajú v nedeľu o 5.00 SELČ a sledovať ich bude možné na facebookovom a youtubovom profile Asian Le Mans Series.