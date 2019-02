Naši hráči sa zlepšujú, lebo sa nechcú hanbiť, tvrdí Hanlon

Za zlepšením Miškovca je kanadský tréner.

24. feb 2019 o 23:08 Boris Vanya, Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME: Pred deviatimi rokmi prišiel GLEN HANLON na Slovensko prvýkrát. Vtedy ako tréner reprezentácie. Po nevydarených majstrovstvách sveta 2011 ho však vedenie hokejového zväzu odvolalo. Teraz sa vrátil, aby v slovenskej lige pomohol tímu DVTK Miškovec. Maďarský klub je prekvapením súťaže.

Ako sa zmenila slovenská liga za posledných osem rokov?

„Omladila sa, je profesionálnejšia a je v nej väčšia konkurencia ako v časoch, keď som ju sledoval ako tréner reprezentácie. Je tam šesť tímov, ktoré môžu vyhrať titul. Zlepšili sa rozhodcovia.

Vnímam aj veci, ktoré na prvý pohľad nevidno. Napríklad, že všetky zápasy možno sledovať na internete.“

Glen Hanlon Bol hokejovým brankárom. V NHL chytal za Vancouver, St. Louis, New York Rangers a Detroit. Po skončení aktívnej kariéry sa stal trénerom. Najskôr pôsobil v NHL ako asistent trénera vo Vancouvri. Hlavným trénerom bol vo Washingtone. V Európe viedol Jokerit Helsinki, Dinamo Minsk, DVTK Jegesmedvék Miškovec. Ako reprezentačný tréner viedol Bielorusko, Švajčiarsko a Slovensko. Jeho najlepším výsledkom na MS je 6. miesto v roku 2006 s Bieloruskom. Slovensko pod jeho vedením obsadilo na MS 2010 dvanáste miesto, na MS 2011 desiate miesto.

A hokej? Je iný?

„Áno. Každý tím musí mať štyri kvalitné útoky. Kedysi ste mali vo štvrtom a treťom útoku hromotĺkov, ktorí mali úlohu udržiavať skóre. Dnes aj tieto útoky strieľajú dôležité góly, to je veľký rozdiel.“

Minulý rok ste dostali ponuku trénovať Miškovec. Akú úlohu zohralo, že klub vstúpil do slovenskej ligy?

„Bolo to kľúčové. Inak by som to asi nezobral. Ale boli tu aj ďalšie dôležité faktory. Klub je súčasťou veľkej športovej organizácie DVTK, pod ktorú spadá aj futbalový, basketbalový a vodnopólový oddiel a pracuje tu zhruba šesťsto ľudí.

Nie je to ten prípad, že si niekto zmyslí vložiť nejaké peniaze do hokeja, lebo to chce vyskúšať. V klube majú záujem zlepšovať sa. Ani v minulosti nemali negatívne obdobie, hrali o titul. Pracujú tu, aby boli úspešní.“

Pocítili ste hokejovú rivalitu medzi maďarským a slovenskými klubmi?