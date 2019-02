Basketbalové reprezentácie majú nových trénerov, mužov povedie legendárny Chorvát

Ženský národný tím bude mať na starosti Juraj Suja.

22. feb 2019 o 11:53 TASR

BRATISLAVA. Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (VV SBA) schválil do funkcií nových reprezentačných trénerov.

Národný tím mužov povedie chorvátska legenda, 48-ročný Žan Tabak. Trénerom ženskej reprezentácie sa stal kormidelník MBK Ružomberok Juraj Suja.

Pre legendárneho Chorváta to bude výzva

„Náš prvý kontakt so Žanom Tabakom sa uskutočnil už počas minulého roka, keď sme si začali pripravovať plán v prípade nepredĺženia zmluvy s Ivanom Rudežom, ktorý bol pre nás prioritou. Jeho angažovanosť v Nemecku však neumožnila, aby pokračoval pri reprezentácii.

Náš mužský basketbal potrebuje športový úspech a myslíme si, že už nastal čas, keď mladá generácia mohla vyzrieť a v kombinácii so skúsenejšími hráčmi uspieť v predkvalifikácii ME, čo je náš jasný cieľ," poznamenal prezident SBA Pavel Bagin a na margo Tabakovho kontraktu dodal:

„Ohraničený je práve úspechom v predkvalifikácii, ak sa podarí, určite budeme mať eminentný záujem na jeho pokračovaní pri národnom tíme. Aj pre takú osobnosť, akou je Žan Tabak, ide o veľkú výzvu.

Veľmi si vážime, že sa s nami dohodol, je to obrovská motivácia pre celý slovenský basketbal, nehovoriac o možných marketingových možnostiach, ktoré prináša."

Ženy chcú zabojovať o ME

Suja po vymenovaní do funkcie netajil radosť. „Stať sa trénerom národného výberu je asi pre každého trénera obrovská vec a pravdepodobne každý jeden sníva, že raz by sa ním mohol stať. Mne sa to teraz podarilo a nesmierne si vážim túto poctu, ktorej sa mi dostalo.

Budem robiť všetko preto, aby som dokázal, že som správnym človekom na tejto pozícii. Viem, že to bude veľmi náročné," povedal doterajší dlhoročný kouč reprezentácie U20 žien.

„Čaká na nás veľmi náročná práca. Postúpiť na ME bude z našej momentálnej pozície pri nasadzovaní veľmi ťažké. Určite budeme pri žrebe potrebovať aj trochu šťastia, no najdôležitejšie bude, akou hrou sa dokážeme prezentovať. Ideme silno bojovať," dodal Suja.

Suja bol jasná voľba

Voľba rodáka z Lučenca na post trénera reprezentácie žien bola z pohľadu SBA logická a prirodzená.

„Juraj Suja má za sebou pomerne dlhú históriu pri mládežníckych reprezentáciách, nespochybniteľne sú za nim narastajúce úspechy Ružomberka a absolvoval množstvo medzinárodných konfrontácií. Myslím si, že jeho výber bol veľmi prirodzeným a vytvoríme mu podmienky pre dlhodobú vzájomnú spoluprácu.

Ženská reprezentácia nepostúpením na ME 2019 spadne do nevýhodnejšieho koša pri ďalších účastiach v kvalifikáciách. Aj preto, ako aj vzhľadom na nevyhnutnú potrebu medzinárodnej konfrontácie nášho veľmi mladého tímu, mu budú vytvorené podmienky, aby náš reprezentačný tím počas leta spolu trénoval, pripravoval sa a odohral niekoľko medzinárodných zápasov s kvalitnými súpermi," uzavrel prezident SBA Pavel Bagin.

Zmeny nastali aj na postoch mládežníckych trénerov, chlapcov do 16 rokov povedie Karol Wimmer, dvadsiatku Ivan Kurilla, dievčenský výber U16 bude reprezentovať pod taktovkou Ivany Jalčovej a U18 dievčat povedie Ján Hricko.