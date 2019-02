Zástupcovia klubov schválili nový model žrebu vo Fortuna lige, súťaž by mala gradovať

Do platnosti vstúpi už od tohtosezónnej nadstavby.

22. feb 2019 o 12:24 TASR

BRATISLAVA. Zástupcovia slovenských futbalových klubov schválili na zasadnutí Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK) nový model vyžrebovania základnej i nadstavbovej časti Fortuna ligy.

Do platnosti vstúpi už od nadstavby v prebiehajúcom súťažnom ročníku 2018/2019.

Novinka odstraňuje mnohé nedokonalosti

„Sami sme cítili, že doterajší žreb s využitím klasických Bergerových tabuliek nebol optimálny a rovnaké podnety sme dostali aj z klubov. Problémom boli predovšetkým série papierovo ťažších resp. ľahších zápasov, keď sa mužstvá niekoľko kôl v rade stretávali len so súpermi, ktorí v predchádzajúcej sezóne skončili na najvyšších priečkach a v iných obdobiach iba so súpermi, ktorí bojovali o záchranu.

V doterajšom žrebe sa vyskytovali aj prípady, keď jeden tím hral trikrát v rade doma, alebo naopak vonku. Nováčik Fortuna ligy hrá v prvej polovici základnej časti doma len proti mužstvám zo skupiny o záchranu z minulej sezóny, vonku proti klubom, ktoré bojovali o titul, a v druhej polovici naopak.

Ideálny nebol ani žreb nadstavby, v ktorej sa tie isté mužstvá stretli v 5. aj 6. kole, len s vymenenou výhodou domáceho prostredia," zhrnul pre oficiálny web súťaže hlavné dôvody zmeny výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák a ďalej doplnil:

„Preto sme počas zimnej prestávky pripravili nový model, ktorý tieto negatíva odstraňuje. V elitných európskych súťažiach dnes na určenie kalendára zápasov doslova na mieru využívajú drahé počítačové programy. My zatiaľ takéto možnosti nemáme, snažili sme sa však využiť skúsenosti nám podobných zahraničných súťaží, no zároveň aj zachovať naše špecifiká.

Napríklad aby sa majster v prvých kolách Fortuna ligy nestretol s našimi zástupcami v Európskej lige, čo v minulosti neraz viedlo k zbytočným odkladom takýchto zápasov, ktoré sa potom dohrávali až v jesenných mesiacoch."

Súťaž by mala gradovať

Nový žreb sa predstaví v praxi už o pár týždňov, keď sa začne nadstavbová časť Fortuna ligy. „Pri nadstavbe sme chceli, aby poradie zápasov nebolo náhodné, ale aby súťaž prirodzene gradovala. Samozrejme, nikdy nemožno dopredu predvídať, aká bude situácia v tabuľke, stretnutia sú však naplánované tak, aby sme mohli byť svedkami súbojov doslova o všetko.

Takým by mohol byť duel prvého s druhým po základnej časti dve kolá pred koncom skupiny o titul, ale aj zápasy jedenásteho s dvanástym a siedmeho s ôsmym v 9. kole skupiny o udržanie sa, čiže možný priamy súboj o záchranu vo Fortuna lige resp. o postup do play off o Európsku ligu.

Veríme, že aj táto novinka prispeje k ešte väčšej atraktivite súčasného hracieho modelu našej ligy," vyhlásil Mertinyák.