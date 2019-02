Norimberg má najhorší útok v Bundeslige, podľa Zreľáka to môže zmeniť Mintál

Bavorské mužstvo nastrieľalo v tejto sezóne iba 17 gólov.

22. feb 2019 o 13:22 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Adam Zreľák nemá tohto roku v Norimbergu najľahšiu úlohu. V nemeckej I. bundeslige bojuje jeho tím o záchranu, keďže sa nachádza na poslednej 18. priečke so ziskom 13 bodov.

Bavorské mužstvo nastrieľalo v sezóne 2018/2019 iba 17 ligových gólov a má najhorší útok v súťaži. Dvadsaťštyriročný krídelník zo Starej Ľubovne bol pri dvoch presných zásahoch.

Zreľák verí, že k presnejšej muške mu môže dopomôcť aj nový asistent trénera v Norimbergu Marek Mintál, ktorý s hlavným koučom Borisom Schommersom nahradili v bavorskom mužstve Michaela Köllnera.

Pri ich premiére vybojoval tento tím v pondelok cennú domácu remízu proti lídrovi Borussii Dortmund (0:0)

Mintál má rešpekt

„Zmena prišla vhod a v správny čas. Pre mňa je výhoda aj to, že na lavičke je aj Marek. Poznám sa s ním už dlhšie a v klube je rešpektovaná osoba. Rovnako pozitívne ho vnímajú aj ostatní chalani v šatni.

“ Prioritou je záchrana, žiadny zostup sa nespomína. Aj hlavy máme nastavené tak, že sa zachránime. Kvalitu na to máme, len musíme začať vyhrávať a bodovať. „ Adam Zreľák

V tréningoch pociťujem väčší impulz a pracujeme ešte usilovnejšie ako doteraz. Navyše sa Mintál osobitne venuje aj nám útočníkom a má s nami zvlášť tréningy,“ opisuje situáciu v klube Zreľák pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Toho v minulosti trápili viaceré zranenia. Momentálne ho skôr trápia nepresnosti v zakončeniach. „Cítim sa dobre, nemám žiadne zdravotné problémy, len musím dávať viac gólov. Nejaké som aj pridal, len neplatili pre ofsajd,“ skonštatovalo s úsmevom norimberské číslo 11.

Zostup si nepripúšťajú

Reprezentant SR verí, že v Norimbergu sa pod novým trénerom Schommersom a jeho asistentom Mintálom môže zlepšiť aj nepriaznivá situácia v tabuľke.

„Nikto v klube nie je rád, že sme na poslednom mieste, no spodok tabuľky je tesný, stačia dva body a sme na o dve miesta vyššie.

Všetko je otvorené, výmena trénera nás nakopla a verím, že sa to bude už len zlepšovať,“ povedal Zreľák pre futbalsfz.sk a dodal: „Prioritou je záchrana, žiadny zostup sa nespomína. Aj hlavy máme nastavené tak, že sa zachránime. Kvalitu na to máme, len musíme začať vyhrávať a bodovať."

Teší sa aj na susedské derby

Zreľák sa okrem toho teší aj na blížiacu sa kvalifikáciu na majstrovstvá Európy 2020. Slováci sa v provom zápase E-skupiny predstavia 21. marca proti Maďarom a o tri dni neskôr proti Walesu.

Prečítajte si tiež: Mintálovi debut vyšiel, posledný Norimberg remizoval s lídrom z Dortmundu

Zreľák verí, že k nominácii do kádra mu dopomôže aj fakt, že hoci často nestrieľa góly, má potrebnú prax. „Ak ma tréner povolá, tak rád prídem a pomôžem tímu, ako len budem vedieť. Cítim sa dobre, hrávam pravidelne a mám dobrú hernú prax, čo je pre mňa dôležité. Sú to kvalitní súperi, obaja to ukázali počas posledných majstrovstiev Európy, kde Maďari aj Walesania hrali.

S Maďarskom to bude aj susedské derby a fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Verím, že nás prídu podporiť plné tribúny. Potom hráme vo Walese, ktorý reprezentuje jeden z najlepších svetových hráčov Gareth Bale. Ani proti ním nás nečaká nič ľahké. Dúfam, že vstup do kvalifikácie bude pre nás úspešný," skonštatoval Zreľák.