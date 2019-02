Národný tím opúšťa kapitán a najväčší šéf. Som smutný, tvrdí Hapal

V reprezentácii končia traja veteráni.

22. feb 2019 o 19:39 Pavol Spál

BRATISLAVA. Viac ako desať rokov platilo, že slovenská futbalová reprezentácia stála na dvoch základných pilieroch - Marekovi Hamšíkovi a Martinovi Škrtelovi.

Už to platí iba spolovice.

Keď pred takmer pätnástimi rokmi Martin Škrtel debutoval v Japonsku za národný tím, bol ešte tínedžer a nosil dlhšie strapaté vlasy.

Odvtedy sa vedľa neho hráči točili, končili, až zostal iba sám. Od roku 2017, keď skončil Ján Ďurica, bol služobne najstarším hráčom v národnom tíme.

Posledných deväť rokov bol kapitánom reprezentácie. Tak dlho v tejto funkcii nikto predtým nebol.

Lídrom bol aj mimo ihriska. V kabíne mal hlavné slovo. Ostatní ho nasledovali. Budil rešpekt.

Najúspešnejší obranca v dejinách slovenského národného tímu sa však rozhodol skončiť. Mesiac pred štartom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2020.

V piatok o tom informovala stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Rozhodol Kozákov koniec?

„Moje rozhodnutie skončiť v reprezentácii sa nerodilo ľahko, dôkladne som zvážil všetky pre a proti. Som presvedčený, že nasledujúcu kvalifikáciu by som už nedokončil a preto by nebolo správne ani fér, ak by som odohral dva-tri zápasy a potom ukončil svoje pôsobenie,“ tvrdil 34-ročný Škrtel.

Už v minulosti váhal, či má v národnom tíme pokračovať.