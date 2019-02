Nitra vyhrala v Košiciach a preskočila svojho súpera, Žilina zvládla existenčný duel

Hlasy po stretnutí:

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Som veľmi rád, že sme zvládli toto ťažké stretnutie a konečne sme vyhrali po troch prehrách. Vytvorili sme si veľa šancí, ale hostia sú dobrí v protiútokoch, čo aj potvrdzovali celý zápas, vytvorili si tiež nebezpečné možnosti. Tie pochytal výborný Skapski. Som rád, že sme si v tretej tretine udržali vedenie 2:0 a pridali sme gól v závere do prázdnej bránky. Chalanom chcem poďakovať za výborný výkon a víťazstvo. Šišovský pred zápasom ochorel, no zvládli sme to aj bez neho."

Gergely Majoross, tréner Budapešti: "Myslím si, že sme hrali dobre, ale nie až natoľko, aby sme Zvolen zdolali. Ak sme chceli pomýšľať na víťazstvo, tak by sme museli podať výborný výkon a to sa nestalo. V defenzíve to bolo dobré, držal nás aj brankár. V útoku sme si tiež vytvorili niekoľko šancí, ale žiaľ nepodarilo sa nám skórovať. Mohli sme byť radi, že to bolo len o dva góly. Ak chceme vyhrať, musíme dať aj my nejaký gól a to sa nepodarilo. Sme však radi, že si môžeme v Tipsport lige zahrať aspoň kvalifikáciu o play off."