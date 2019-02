Lišku sledujú v NHL. Odporučili ma hlavnému skautovi Philadelphie Flyers, vraví

Hokejista sa chce pobiť o reprezentačnú pozvánku.

23. feb 2019 o 18:41 SITA

BRATISLAVA. Sezóna 2018/2019 sa pre hráčov HC Slovan Bratislava skončila so záverom základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Slovanisti obsadili posledné miesto so ziskom chabých 33 bodov. Záverečné zápasy ročníka dohrával jediný slovenský zástupca v KHL s výrazne zredukovaným kádrom, brankárskou jednotkou sa stal 18-ročný Michal Vojvoda a chrbát mu postupne kryli útočník Casey Bailey či obranca Dávid Boldižár.

Za sezónu v Slovane je vďačný

Jeden z mála hokejistov, ktorí v tejto sezóne pôsobili v Slovane a môžu byť spokojní, je talentovaný útočník Adam Liška.

"Pred sezónou som ani nedúfal, že by som mohol toľko hrať. Som za to veľmi vďačný. Nazbieral som veľa cenných skúseností, veľmi mi to pomohlo, o čom som sa presvedčil na majstrovstvách sveta juniorov. Veľa som sa naučil od starších hráčov. Zažil som, ako to funguje v profesionálnom hokeji," uviedol pre agentúru SITA 19-ročný krídelník.

Prečítajte si tiež: Najviac bodov v Slovane nazbieral Taffe, celej KHL dominoval Rus Gusev

V premiérovej sezóne medzi seniormi odohral 52 zápasov, v ktorých získal 10 bodov za 4 góly a 6 asistencií. Srdcia divákov si získal najmä bojovnosťou a nezlomnosťou v každom dueli až do záverečnej sirény.

"Ako tímu nám sezóna absolútne nevyšla, nazbierali sme málo bodov. Stačí sa pozrieť do tabuľky a viac k tomu netreba hovoriť," dodal.

Pochopiteľne, nie je rád, že sezóna sa preňho, i celý tím, skončila už vo februári. Nedávno premiérovo nakukol do seniorskej reprezentácie a cíti možnosť dostať sa na domáce majstrovstvá sveta.

Ramsay bol s jeho hrou spokojný

"Každý z nás by si rád predĺžil sezónu, ale žiaľ, nedá sa to. Existuje možnosť, že by som išiel do zámorskej juniorskej súťaže USHL, ale chcem sa pobiť aj o majstrovstvá sveta a teda musím zvážiť, čo by bolo pre mňa najlepšie."

,,Ak zostanem na Slovensku, tak by tu mali byť pripravené minikempy pre hráčov, ktorí sa potrebujú udržať v kondícii. Chcem sa pripraviť čo najlepšie, je to moja povinnosť," povedal rodák z Bratislavy.

Prečítajte si tiež: Negatívny rekord, strata divákov, zákaz prestupov. Aká bola sezóna Slovana

Za seniorskú reprezentáciu SR odohral dosiaľ dva zápasy, oba na februárovom medzinárodnom turnaji Kaufland Cup, ktorý sa uskutočnil na bratislavskom Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu a Slováci sa tešili z celkového prvenstva.

Nad Bieloruskom triumfovali 2:1 po samostatných nájazdoch a olympijskí tím Ruska zdolali 5:1.

"Pán tréner Ramsay mi povedal, že bol so mnou veľmi spokojný, hoci som nedostal veľa priestoru, keďže to bol môj prvý turnaj, ale úlohy, ktoré mi dal, som splnil do bodky. Bol veľmi spokojný, že som robil to, čo odo mňa vyžadoval," vyhlásil Liška.

Adam pred draftom nechce mať očakávania

"Po Kaufland Cupe som sa stretol s pánom z Philadelphie. Písal mi a bol sa pozrieť na naše oba zápasy. Povedal, že ma sleduje už dlhšiu dobu. Odporučil ma vyššie - hlavnému skautovi Flyers. Som v kontakte aj s inými ľuďmi, ale nechcem to konkretizovať," dodal.

Vlani mal dobré vyhliadky, že si ho nejaký tím vyberie vo vstupnom drafte do NHL, napokon sa tak nestalo. Dobré šance má aj tentoraz.

"Komunikujem so skautmi, ale nechcem mať žiadne očakávania, aby som náhodou nezostal sklamaný. Sústredím sa iba na seba. Ak by mi vyšiel draft, bol by som veľmi šťastný, ale ak nie, nič sa nedeje. Zažil som to už pred rokom a viem, ako to chodí," povedal odchovanec HK Ružinov.

Myslí si, že má reálne šance dostať sa na svetový šampionát v Bratislave a Košiciach.

"Dostal som možnosť zahrať si na domácom Kaufland Cupe a mohol som sa porovnať s našimi reprezentantmi. Myslím si, že som to zvládol a zapadol som medzi nich. Pokúsim sa pobiť o miestenku na majstrovstvá sveta a uvidíme, ako to dopadne," uzavrel pre agentúru SITA Adam Liška.