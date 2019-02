Celú kariéru odohral za jeden klub, Arizona vyradí číslo tímovej legendy

Slávnostná ceremónia sa uskutoční pred zápasom proti Winnipegu.

24. feb 2019 o 16:10 SITA

GLENDALE. Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes pred nedeľňajším domácim zápasom proti Winnipegu slávnostne vyradí číslo 19, ktoré nosil dlhoročný kapitán mužstva Shane Doan.

Na predzápasovej ceremónii sa zúčastní aj komisár súťaže Gary Bettman a niekoľko Doanových bývalých spoluhráčov, kamarátov a rodina.

"To je presne časť, na ktorú sa najviac teším. Že si to celé vychutnám s fanúšikmi, priateľmi a rodinou. Je to niečo, o čom sa vám nikdy ani nesnívalo. Zažiť niečo také bude určite úžasné," povedal Doan.

Štyridsaťdvaročný rodák z kanadského Halkirku sa s aktívnou kariérou rozlúčil v roku 2017. V NHL celkovo odohral 1540 zápasov v základnej časti a pripísal si 972 bodov (402+570).

V play-off pridal ďalších 55 stretnutí s bilanciou 15+13. Celých 21 sezón odohral za jeden klub, hoci v roku 1995 ho zo siedmeho miesta draftoval ešte vtedajší Winnipeg Jets. Ten sa o rok na to presťahoval do Phoenixu.

Najvydarenejšou je pre Doana určite sezóna 2011/2012, keď sa s tímom prebojoval až do finále Západnej konferencie. Okrem iného je aj držiteľom piatich medailí z majstrovstiev sveta. V rokoch 2003 a 2007 sa tešil zo zlata, na šampionátoch 2005, 2008 a 2009 získal striebro.

"Neexistuje iný hráč v našej histórii, ktorý by pre nás znamenal viac. Bolo to veľmi jednoduché rozhodnutie vyvesiť jeho dres pod strechu štadióna," uviedol prezident a výkonný riaditeľ Coyotes Ahron Cohen.