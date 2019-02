Marek Čiliak o pôsobení v Slovane: Mali sme urobiť niečo inak

Slovenský brankár chce s Kometou Brno bojovať o titul.

24. feb 2019 o 18:10 SITA

BRATISLAVA. Slovenský brankár Marek Čiliak odštartoval sezónu v Slovane Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige, no keď bolo zrejmé, že sa Slovanisti nepredstavia v play-off KHL, začal sa obzerať po inom klube, kde by si predĺžil sezónu.

Napokon sa dohodol s Kometou Brno v českej najvyššej súťaži. Práve v moravskej metropole pôsobil pred letným odchodom za skúsenosťami do Slovana. Z Bratislavy odišiel 31. januára.

Chce hrať o titul

“ Všetci sme boli sklamaní aj z toho, že chodilo na hokej tak málo ľudí. Aj za to sme si však mohli sami. „ Marek Čiliak

"S Kometou som bol v kontakte dlhšie, ale kým som hral v Slovane, sústredil som sa iba na bratislavský klub. Napokon som sa dohodol s vedením Slovana, aj vzhľadom na reprezentáciu, že ma uvoľnia, za čo som bol veľmi rád," uviedol Čiliak.

"Nie som ten typ, čo by utekal z boja, ale situácia sa tak vyvinula. V Komete môžem hrať o titul, všetci to máme v hlavách a uvidíme, ako to napokon dopadne," povedal 28-ročný gólman, ktorý pomohol v minulosti klubu z Brna k zisku dvoch majstrovských titulov.

Pôsobenie v Slovane neľutuje, uznáva však, že sezóna 2018/2019 v podaní slovenského klubu rozhodne nebola dobrá. Zverenci trénera Vladimíra Országha napokon skončili na poslednej priečke v rámci celej súťaže.

Tešil sa na výbornú atmosféru, nestalo sa

"Sezóna v Slovane nebola ideálna. Mohli sme si za to sami. Nie som celkom spokojný ani so svojimi výkonmi. Už teraz je zbytočné to riešiť. Niečo sme mali urobiť inak, každý jeden. Som však rád, za novú skúsenosť," poznamenal rodák zo Zvolena.

Pred príchodom do Bratislavy sa tešil najmä na výbornú atmosféru na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Napokon sa mu to však nesplnilo a v tomto aspekte mu zostali iba oči pre plač.

"Všetci sme boli sklamaní aj z toho, že chodilo na hokej tak málo ľudí. Aj za to sme si však mohli sami. Fanúšikovia by chodili, keby sme mali výsledky," priznal Čiliak.

Z lietadiel bol v strese

Slovan je jediný slovenský zástupca v Kontinentálnej hokejovej lige a brankár slovenskej reprezentácie šípi, že to tak bude aj naďalej. "Verím, že Slovan bude pokračovať v KHL," pokračoval.

Teraz už pracuje na novej misii v Brne. Za Kometu už stihol odchytať päť stretnutí a dosiaľ si drží vynikajúci priemer 1,18 inkasovaného gólu na zápas. Úspešnosť zákrokov má na úrovni 98,10 %.

"KHL je kvalitnejšia súťaž v porovnaní s českou, hráči sú rýchlejší a technickejší. Zmena klubu bola pre mňa nový impulz, prešiel som na inú vlnu," povedal účastník MS 2018.

V novom klube ho teší aj ďalšia skutočnosť. "Z lietadiel som bol vždy v strese a stále ma to neprešlo. Som rád, že už sa budem presúvať po zemi," uzavrel Marek Čiliak.