Predposledné kolo Tipsport ligy rozhodlo o víťazovi základnej časti, Žilina musí hrať baráž

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Hrali sme prvýkrát so Zámkami odvtedy, čo zmenili herný štýl na viac defenzívny. Pripravili sme sa na to, no často sme si v prvej tretine nepresne prihrávali. Formácia Surového bola tá, čo zdvihla zástavu a hrala to, čo sme mali. V druhej tretine sme mali veľa oslabení, no zvládli sme ich veľmi dobre. Pred zápasom som zdôrazňoval detaily, v nich sme chceli byť lepší ako predtým, a to nám dodalo aj viac síl. V tretej tretine sme hrali celkom dobre a ku koncu sa ešte viac zomkli."

Jerguš Bača, asistent trénera N. Zámkov: "Chceli sme získať bod, dlho sa nám to darilo, napriek tomu, že sme nehrali podľa našich predstáv. Strašne veľa sme mali vylúčených, našťastie sa nám oslabenia darilo brániť. Vyzeralo to aj na bod, no pri hre štyroch na štyroch sme urobili hrúbku, ktorá rozhodla o zápase. Bod si neodvážame a teda vieme, čo nás čaká v utorok s Trenčínom, hráme o šestku."