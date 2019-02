V Chelsea je revolúcia. Nielen brankár nerešpektoval trénera, vraví bývalý útočník

Sarri hovorí o nedorozumení.

25. feb 2019 o 9:24 SITA

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City po roku opäť získali anglický Ligový pohár. V nedeľňajšom finále edície 2018/2019 na londýnskom štadióne Wembley prekonali hráčov miestneho tímu FC Chelsea až v jedenástkovom rozstrele (4:3). V riadnom hracom čase ani v predĺžení gól nepadol.

"Samozrejme, som veľmi šťastný. Chcem zložiť kompliment súperovi, predviedol neuveriteľný výkon. Mám radosť, že som opäť vyhral túto súťaž a Manchester City prvýkrát v klubovej histórii dokázal obhájiť triumf v nej."

,,Čo sa týka jedenástkového rozstrelu, je to o osobnosti jednotlivých hráčov. Našťastie sme to zvládli," uviedol tréner City Pep Guardiola pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sports.

City nechce porovnávať s Barcelonou

Španiel Guardiola získal v tretej sezóne v pozícii kouča ManCity v poradí štvrtú trofej. V ročníku 2018/2019 má stále šancu vyhrať aj FA Cup, Premier League a Ligu majstrov.

"Hrať toľko súťaží je veľmi náročné, navyše máme niekoľko zranených hráčov," dodal 48-ročný kouč.

Pri otázke, či aj z Manchestru City môže byť rovnako silné mužstvo ako približne pred desiatimi rokmi jeho niekdajší tím FC Barcelona, poznamenal: "Nerád by som to porovnával s tým, čo sme dosiahli v Barcelone. Teraz som v inom klube. Uvidíme však, ako ďaleko sa nám podarí zájsť."

Manchester City ovládol Ligový pohár šiestykrát. Nadviazal na prvenstvá v sezónach 1969/1970, 1975/1976, 2013/2014, 2015/2016 a 2017/2018.

Vo finále Ligového pohára doteraz neuspel jediný raz - bolo to v ročníku 1973/1974. City sa v počte trofejí na 2. mieste odpútali od trojice 5-násobných víťazov - Manchester United, Aston Villa, FC Chelsea. Najlepším tímom v dejinách tejto súťaže naďalej zostáva FC Liverpool s ôsmimi víťazstvami.

"Nebolo ľahké získať túto trofej. Pričinili sa o ňu všetci v tíme, od mladých hráčov, ktorí hrávali v úvodných kolách, až po tých, ktorí nastúpili vo finále," skonštatoval kapitán ManCity Vincent Kompany, pre ktorého to bola jubilejná 10. trofej od príchodu na Etihad Stadium v roku 2008.

"Myslím si, že obhájiť titul je vždy ťažšie ako ho získať prvýkrát. Ak mám byť úprimný, cítim sa skvele. Chelsea hrala veľmi dobre a mali sme to náročné. Od začiatku do konca to bol otvorený duel," nadviazal Kompanyho nemecký spoluhráč zo stredu poľa Ilkay Gündogan.

Buď Kepa alebo Sarri bude musieť odísť

Chelsea si pri ôsmej finálovej účasti pripísala tretí neúspech. Trofej v tejto pohárovej súťaži ostatný raz získala v sezóne 2014/2015. "Hrali sme presne to, čo som od hráčov chcel a musím povedať, že som hrdý na náš výkon. Ukázali sme, že máme solídne mužstvo, pretože sme proti Manchestru City ani raz neinkasovali. Také niečo nie je ľahké."

,,Napriek prehre máme byť na čo pyšní, keďže sme podľa môjho názoru hrali proti najlepšiemu mužstvu v Európe," poznamenal tréner Maurizio Sarri.

V závere predĺženia došlo v tíme Chelsea k situácii, o ktorej sa dlho diskutovalo aj po skončení finálového zápasu. Španielsky brankár Kepa Arrizabalaga mal viditeľne zdravotné problémy, ale odmietol chystané striedanie.

Zdalo sa, že Sarri na lavičke Chelsea pôsobí bezmocným dojmom po tom, ako najdrahší gólman sveta neakceptoval pripravovanú zmenu v zostave. Šesťdesiatročný Talian sa však na to po stretnutí díval inak a incident s 24-ročným mladíkom sa snažil "zamiesť pod koberec".

"Bolo to len veľké nedorozumenie. Mysleli sme si, že nemôže pokračovať v zápase, ale nebolo to tak," dodal Sarri.

Bývalý útočník Chelsea Chris Sutton, ktorý po ukončení hráčskej kariéry pôsobí ako odborný spolukomentátor, sa domnieva, že došlo k podkopaniu Sarriho autority.

"V Chelsea je revolúcia. Ako vidím túto situáciu? Buď Kepa alebo Sarri bude musieť odísť. Myslím si, že to bude Sarri, aj keď správne by to malo byť naopak. Stále nemôžem uveriť tomu, čo som videl. Ako môže Kepa opäť hrať za Chelsea? Ako môže opäť hrať za Sarriho? Nielen brankár nerešpektoval svojho trénera, ale všetci hráči Chelsea," povedal Sutton pre BBC Radio 5.