Banská Bystrica získala Pohár Dušana Pašeka. Sme len v polovici cesty, vraví Bartánus

Vyrovnaná forma priniesla výsledky.

25. feb 2019 o 12:42 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Po víťazstve HC'05 iClinic Banská Bystrica v 54. kole Tipsport ligy nad Novými Zámkami (3:1) už spoznal Pohár Dušana Pašeka svojho majiteľa.

Bystrica si ho za základnú časť zaslúžila, zvládla ju s najmenšími výkyvmi a pred play off a úsilím tretí raz za sebou získať titul si dodali veľkú dávku sebavedomia. V šatni sa nad piedestálom radovali, zároveň však bolo popri radosti cítiť aj odhodlanie a chuť na ďalší pohár, Dzurillov, ten najcennejší.

Mužstvo vyťažilo z tímovej sily

Tréner Dan Ceman si mohol odškrtnúť jeden dôležitý cieľ, ktorý prinesie v play off výhody, nielen v psychike, ale aj v poradí zápasov. "Od začiatku sezóny to bol jeden z cieľov, skončiť po základnej časti prvý," vyzdvihol bilanciu mužstva.

"Podarilo sa nám to a budeme mať výhodu domáceho prostredia v rozhodujúcich zápasoch. Doma sme prehrali v normálnom hracom čase jediný duel, aj to nie na našom štadióne, ale so Zvolenom na Winter Classic pod holým nebom. Aj z toho vyplýva, že je nás doma veľmi ťažko zdolať."

Prečítajte si tiež: Zarobili a súperi sa ich boja. Maďarom sa v slovenskom hokeji páči

Samotným hráčom piedestál po základnej časti ulahodil. Mužstvo vyťažilo z tímovej sily maximum, zaoceánska lajna vyvolávala u súperov najväčšie obavy, no pridali sa aj ďalšie a tréner Dan Ceman po zápase s Novými Zámkami vyzdvihol najmä formáciu Tomáša Surového.

Medzi strelcami gólov tentoraz Kanaďania chýbali a netradične sa presadili len domáci hráči. Jeden z nich Tomáš Zigo si myslí, že si mužstvo vytvorilo dostatočný rešpekt a z toho môže ťažiť aj v play off.

Každé kolo v play-off začnú doma

"Je to super, že sme základnú časť takto zvládli. Teraz sa len musíme dobre pripraviť na play off. V sezóne sme začali o niečo ťažšie, koniec sme však zvládli a pred nami je ďalšia, dôležitejšia méta, vyhrať play off. Svedčí nám domáce prostredie a vytvorili sme si značný rešpekt. Našu silu však musíme v play off aj potvrdiť, ak by sa tak nestalo, tak by nám naša doterajšia bilancia bola nanič."

Prečítajte si tiež: Hanlon: Hokejový svet už nerozdeľujú hranice medzi krajinami

K všeobecne platným názorom sa pridal aj Patrik Lamper. "Už sa musíme pozerať dopredu a sústrediť sa na ďalší dôležitejší cieľ. S Novými Zámkami sme zohrali pomerne vyrovnanú partiu, aj preto, že ich podržal brankár, našťastie sme zvládli tretiu tretinu a dali dva góly naviac."

Nie vždy podávalo mužstvo stopercentný výkon, postupne sa však hra dolaďovala a aj v drobnostiach, ktoré zvyknú rozhodovať vyrovnané zápasy, sa posunul kolektív o kus vpred. "Naším prvotným cieľom bolo zvládnuť základnú časť, a to sa podarilo," radovala sa jedna z opôr Marek Bartánus.

"Musíme si zároveň uvedomiť, že sme len v polovici cesty a najväčšia robota na nás len čaká. Každý jeden zápas nám poslúžil ako príprava na play off a takto budeme pristupovať aj k tomu poslednému v utorok. V play off vďaka nášmu víťazstvu v základnej časti budeme každé kolo začínať doma, a to nás teší. Nevyhli sme sa ani poklesom formy, ale celkove sme hrali super a od Vianoc sme šliapali výborne."