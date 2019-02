Stredopoliar Dunajskej Stredy Huk nešetrí kritikou: Zopár hráčov si zrejme myslí, že sú majstri sveta

Klub z južného Slovenska nevstúpil do jarnej časti sezóny podľa predstáv.

25. feb 2019 o 16:19 SITA

TRNAVA. Futbalisti Dunajskej Stredy nevstúpili do jarnej časti sezóny Fortuna ligy podľa predstáv. V dvoch zápasoch nezískali ani bod, keď najprv prehrali doma so Slovanom Bratislava 0:1, v sobotu v rámci 20. kola nestačili v Trnave na majstrovský Spartak 1:3.

Klub z južného Slovenska trápi najmä strelecká impotencia, dosiaľ nikto nenahradil desaťgólového Vakouna Issoufa Baya, ktorý v zime zamieril do škótskeho Celticu Glasgow.

V oboch jarných zápasoch nastúpil na hrote Nigérijčan Abdulrahman Taiwo, ale výkonmi príliš neoslnil. Spokojný nie je ani tréner Peter Hyballa.

„Taiwo dal síce gól, ale nie som s ním spokojný, chcel som ho vystriedať už po prvých tridsiatich minútach," skonštatoval nemecký kouč na tlačovej konferencii na Štadióne Antona Malatinského.

DAC hral, Spartak dával góly

Hráči i tréner Dunajskej Stredy sa zhodli v tom, že Trnava triumfovala zaslúžene.

„Súper mal v závere ďalšie brejky a mohol pridať aj viac gólov. Trnava dobre bránila a my sme sa nevedeli presadiť. Nehrali sme dobre. Z našej strany to bolo slabé, gól sme dali z nakopnutej lopty, mali sme pri ňom aj šťastie." uviedol kriticky stredopoliar FC DAC Tomáš Huk.

“ Nemôžeme si myslieť, že sa Senica zdolá sama. Musíme začať od podlahy, pretože ak budeme hrať takto, môžeme opäť prísť o body. „ Tomáš Huk, stredopoliar FC DAC

„Rýchlo sme odpovedali na prvý gól, čo bolo veľmi dobré. Chceli sme sa v druhom polčase ujať vedenia, aby sme sa dostali do pohody, ale nepodarilo sa nám to. S loptou sme hrali celkom dobre, hoci niekedy to bolo pomalšie. My sme hrali a súper dával góly," doplnil jeho spoluhráč zo stredu poľa Christián Herc.

Dvadsaťštyriročný Huk nešetril s kritikou do vlastných radov.

„Už nás čakajú iba náročné zápasy, keďže sme v prvej šestke. Nehráme ako na jeseň, zopár hráčov v našej kabíne si zrejme myslí, že sú majstri sveta. Treba sa rýchlo spamätať a vrátiť sa späť na zem.

Nemôžeme si myslieť, že sa Senica zdolá sama. Musíme začať od podlahy, pretože ak budeme hrať takto, môžeme opäť prísť o body," uviedol rodák z Košíc.

Dunajská Streda privíta Senicu v sobotu 2. marca, o týždeň neskôr uzavrie základnú časť v Zlatých Moravciach.

Nie sú ako Real Madrid

„Chceli sme vyhrať doma so Slovanom i v Trnave, ale ani raz sa nám to nepodarilo. Musíme to zahodiť za hlavu a pripraviť sa na ďalší duel. Sústredíme sa iba na najbližší zápas, neriešime tabuľku. Musíme zdolať Senicu a potom na to nadviazať," povedal 20-ročný Herc.

Hlavný tréner Dunajskej Stredy nie je spokojný s výkonmi svojich zverencov v doterajšom priebehu jarnej časti sezóny, ale situáciu nevníma tragicky.

„Sme Dunajská Streda a nie Real Madrid, nemôžeme očakávať, že budeme hrať v každom stretnutí na najvyššej úrovni," dodal Hyballa.

FC DAC 1904 je dve kolá pred rozdelením tabuľky na druhom mieste s rovnakým bodovým ziskom ako tretia Žilina.