Moha nesúhlasí so zľahčovaním faulu Michalíka: Mohol mi zničiť kariéru

Michalík dostal v 46. minúte druhú žltú kartu.

25. feb 2019 o 17:00 SITA

BRATISLAVA. Futbalista ŠK Slovan Bratislava Mohammed Rharsalla Khadfi, skrátene Moha, nesúhlasí s mediálnymi vyjadreniami kapitána ŠKF iClinic Sereď Ľubomíra Michalíka, ktorý v sobotňajšom dueli 20. kola najvyššej slovenskej súťaže po druhom napomenutí žltou kartou a zákroku na spomenutého krídelníka Slovana musel odísť v 46. min predčasne pod sprchy.

Skúsený 35-ročný stopér so skúsenosťami z pôsobenia v Anglicku po stretnutí uviedol, že keby to urobil na Britských ostrovoch, tak mu zatlieskajú fanúšikovia oboch tímov.

Svoje zákroky, ocenené žltou kartou, Michalík považuje za čisté. Slovan zdolal na trávniku v Nitre "domácu" Sereď 1:0 gólom kanoniera Andraža Šporara v 24. min.

Sereď hrala príliš tvrdo

„Nechápem, ako mohol Michalík po zápase povedať, že to nebol ani faul. Prešiel 20 metrov, aby ma takto tvrdo trafil v súboji na polovici ihriska, pričom tam bol so mnou ešte aj krajný obranca Serede.

“ Už sa tešíme na plné Tehelné pole. Na zápas s Trnavou sa zodpovedne pripravíme, chceme všetkým fanúšikom ukázať pekný futbal a otvoriť nový štadión víťazstvom. „ Mohammed Rharsalla Khadfi

Stojím si za tým, že to bol škaredý zákrok a ak by som si ho v poslednej sekunde nevšimol, mohlo mi prípadné zranenie zničiť kariéru. Bolo to naozaj nebezpečné a nerozumiem, ako to môže Michalík zľahčovať. Celkovo bolo zvláštne, ako sa hráči súpera postavili k zápasu.

Často to v súbojoch preháňali s tvrdosťou a môžeme byť radi, že sa nikto z nás nezranil," cituje oficiálna internetová stránka ŠK Slovan vyjadrenie Mohu.

Dvadsaťpäťročný marocký krídelník na margo ataku kapitána Serede ešte doplnil: „V poslednej sekunde som si ho našťastie všimol a aspoň trochu som zdvihol nohu zo zeme.

Ak by som nohu nechal na zemi, tak sa to mohlo skončiť vážnym zranením, napríklad mi mohol zlomiť členok. V prvej chvíli to bolo veľmi bolestivé, našťastie, po krátkom ošetrení som mohol pokračovať."

Slovan zvýšil náskok v tabuľke

Jeden z najväčších ťahúňov Slovana bol rád, že mužstvo v tejto ligovej sezóne zvládlo víťazne aj desiaty duel na ihrisku súpera. Po zaváhaní Dunajskej Stredy v Trnave (1:3) zvýšil Slovan svoj aktuálny náskok na čele tabuľky Fortuna ligy na rozdiel 14 bodov pred DAC a Žilinou.

„Víťazstvo proti Seredi je ukážkou našej vnútornej sily. Hralo sa na ťažkom teréne a proti súperovi, ktorý nechce veľmi hrať futbal, ale zameriaval sa skôr na tvrdé súboje, tie boli často za hranou. Veľké tímy však vedia, ako uspieť v takýchto dueloch. Boli sme kompaktní, bojovali ako jeden tím a získali sme veľmi cenné tri body.

Opäť sme o niečo bližšie k splneniu nášho cieľa, ktorým je majstrovský titul," doplnil Moha, ktorý sa už zaoberá najbližším ligovým vystúpením - nedeľňajším stretnutím proti úradujúcemu majstrovi a odvekému rivalovi z Trnavy:

„Už sa tešíme na plné Tehelné pole. Na zápas s Trnavou sa zodpovedne pripravíme, chceme všetkým fanúšikom ukázať pekný futbal a otvoriť nový štadión víťazstvom."